"AAH 2022 : après la déconjugalisation, un nouveau dispositif transitoire ?"

AAH 2022. La déconjugalisation de l'allocation adultes handicapés était attendue, elle est désormais actée ! Découvrez ce que ça change vraiment pour un couple, et dans le mode de calcul.

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 08h07] Pour éviter que certains bénéficiaires de l'AAH ne soient pénalisés par l'instauration de la déconjugalisation et donc, d'un nouveau mode de calcul de l'indemnité, le gouvernement souhaite mettre en place un "dispositif transitoire" pour ceux qui seraient susceptibles de voir le montant de leur allocation baisser, à cause de ce nouveau mode de calcul. L'objectif est de permettre à ces personnes là de conserver le montant de leur allocation jusqu'à l'expiration de leurs droits acquis. Réclamée de longue date par les différents groupes d'oppositions et plusieurs associations, la réforme de l'AAH visant à acter la déconjugalisation dans le calcul a été officialisée par la Première ministre Elisabeth Borne le 6 juillet dernier lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Nous devrions assister à une véritable "réforme en profondeur" comme elle l'a indiqué. Jusqu'alors, l'AAH était calculée en tenant compte non seulement du revenu de la personne concernée, mais aussi du revenu de son conjoint ou de sa conjointe. Un calcul critiqué car augmentant la dépendance des personnes handicapées à leur conjoint. C'est pourquoi le gouvernement a promis de revenir dessus, toujours dans sa politique de hausse du pouvoir d'achat pour les Français, en ces temps d'inflation galopante (5,8% en juin 2022 sur un an). Cette réforme de l'AAH fera donc partie du projet de loi pouvoir d'achat, ou du "paquet inflation" comme aime qualifier cette manœuvre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Ce paquet comprend aussi d'autres réformes phares comme le triplement de la prime Macron ou le dégel du point d'indice des fonctionnaires.

Qu'est-ce que ça change réellement avec ce nouveau mode de calcul de l'AAH ? En résumé, L'allocation ne sera plus calculée selon le principe de conjugalité, mais sur les seuls revenus de la personne atteinte d'un handicap. En 2021, la majorité présidentielle s'était opposée à une proposition de loi de déconjugalisation de l'AAH portée par les députés communistes, pourtant soutenue par l'ensemble de l'opposition. La réforme promise mercredi 6 juillet par Elisabeth Borne devrait donc remporter une large majorité au Parlement, puisque l'opposition presse déjà le gouvernement de la mettre en place le plus vite possible. L'AAH concerne 1,2 millions de personnes, dont 270 000 sont en couple et verront donc leurs droits modifiés par la réforme. Celle-ci coûtera plus de 11 millions d'euros à l'Etat.

Pour rappel, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui vous permet d'avoir un minimum de ressources. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son montant vient compléter vos éventuelles autres ressources. Le montant de l'AAH a été revalorisé de 1,8% le 1er avril 2022, puis de 4% le 1er juillet 2022. Son montant est passé de 919 euros à 956 euros pour une personne célibataire et sans ressources, pour tenir compte de l'inflation galopante (5,8% en juin 2022 sur un an). Pour y prétendre, vous devez être atteint d'un taux d'incapacité d'au minimum 80 %.

Le montant de l'allocation adulte adulte handicapé varie en fonction de votre situation et de vos revenus. On vous résume les situations qui peuvent se présenter :

Vous êtes célibataire et sans ressources : 956 euros par mois.

par mois. Vous percevez une pension ou une rente ou vous travaillez en milieu ordinaire : le montant de l'AAH correspond à la différence entre le montant de vos ressources et le montant de l'AAH pour une personne seule et sans ressources. C'est la raison pour laquelle, si la prestation sociale vous est accordée, vous devez réaliser une déclaration trimestrielle ( lire plus bas ).

lire plus bas Vous êtes hospitalisé, hébergé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré : l'aide financière est versée à taux plein pendant 60 jours. Passé ce délai, la somme est réduite à 30%, soit 271,08 euros par mois. Le montant de l'AAH est recalculé en fonction de votre situation à la sortie de l'établissement.

Concernant le montant de l'AAH, gardez à l'esprit que dans certaines conditions, la Caf ne tient pas compte des revenus professionnels de la personne qui, soit arrête de travailler pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans ou de plusieurs enfants, soit se trouve au chômage et n'est pas indemnisée, soit est privée d'emploi et bénéficie de l'AAAH, ou encore est bénéficiaire du Rsa.

Parfois, la Caf effectue une évaluation forfaitaire des ressources annuelles à partir du salaire mensuel actuel. Aussi, en cas de séparation, divorce ou veuvage, la Caf ne tient pas compte des revenus de votre ancien conjoint ou concubin à compter du mois suivant l'évènement.

L'abattement forfaitaire de 5 000 euros prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivante : (liste non exhaustive). Pour retrouver la liste complète, rendez-vous sur le site Légifrance.

Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles

Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés

La rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille

A l'heure actuelle, les revenus du conjoint sont pris en compte pour déterminer l'éligibilité à l'AAH (lire plus bas). Plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées et des associations féministes réclament l'individualisation de l'AAH, et une pétition a dépassé les 100 000 signatures. On parle alors de "déconjugalisation", les associations estimant que le handicap ne peut être une donnée qui se partage.

Lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée le mercredi 6 juillet 2022, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la déconjugalisation de l'AAH. Autrement dit, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte dans le calcul. A droite comme à gauche, les demandes étaient légion lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron pour procéder, déjà, à une déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Le gouvernement y était resté insensible jusqu'à ce mercredi 6 juillet.

Pour bénéficier de l'AAH, il est nécessaire d'être âgé d'au moins 20 ans. Ou 16 ans si vous n'êtes plus considéré comme à charge de vos parents pour l'attribution des allocations de la CAF. Depuis 2017, il n'existe plus de limite d'âge, par contre, si votre taux d'incapacité se situe entre 50% et 79%, le versement de l'AAH s'arrête à l'âge de 60 ans.

Pour être éligible à l'allocation adulte handicapé, il est nécessaire de remplir trois conditions relatives à l'âge, la résidence et l'incapacité. Vous devez être âgé plus de 20 ans et résidez en France. En outre, vous devez être atteint d'une incapacité supérieure à 80% ou de 50 à 79% corrélée à une restriction d'accès à l'emploi "substantielle et durable". Pour rappel, ce taux est évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en fonction d'un barème "pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées".

Vos revenus sont également étudiés. Le revenu net catégoriel - qui répertorie tous vos revenus (salaires, revenus fonciers), diminués des charges et abattements fiscaux - est pris en considération. On vous résume les plafonds de ressources à ne pas dépasser :

Plafonds de ressources à ne pas dépasser pour percevoir l'allocation Nombre d'enfants à charge Si vous êtes célibataire Si vous êtes en couple 0 10 832 € 19 607 € 1 16 249 € 25 023 € 2 21 665 € 30 439 € 3 27 081 € 35 855 € 4 32 497 € 41 271 €

A noter : les revenus remontant à deux ans sont pris en compte. Vous souhaitez évaluer vos droits à l'AAH ? C'est possible, grâce au simulateur mis en place par les services de l'Etat. Pour le consulter, cliquez ici.

Oui, c'est possible, à condition de remplir les critères mentionnés précédemment. Le site service-public.fr précise bien que le revenu de solidarité active est considéré comme une allocation subsidiaire aux autres prestations. En clair, le montant du RSA sera réduit du montant de l'AAH perçue.

Il n'y pas de renouvellement automatique de l'AAH. Mis à part pour les personnes en incapacité d'au moins moins 80% depuis le 1er janvier 2020. Nous vous recommandons toutefois de remplir un dossier de renouvellement pour éviter tout litige. Les durées maximum de versement varient en fonction des taux d'incapacité. De 1 à 20 ans pour un taux d'au moins 80%. Seulement de 1 à 5 ans pour un taux compris entre 50% et 79% d'incapacité.

Pour faire une demande d'allocation adulte handicapé, vous devez télécharger le formulaire Cerfa n° 15692*01, ici en cliquant sur la case "Démarche". Une fois que vous l'avez rempli, vous devez l'adresser à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La réponse doit intervenir dans un délai de quatre mois. Au-delà, vous pouvez considérer que votre demande a été rejetée.

Vous devez réaliser, tous les trois mois, une déclaration de vos revenus auprès de la Caisse des allocations familiales lorsque vous êtes allocataire de l'AAH et travaillez en milieu ordinaire. Cette déclaration permet d'ajuster, si nécessaire, le montant de la prestation sociale. La procédure est simple. Voici comment vous pouvez faire votre déclaration trimestrielle : soit vous utilisez le formulaire Cerfa 14208*01 que vous faites parvenir à la Caf dûment rempli, soit vous déclarez vos ressources directement en ligne, dans votre espace personnel dédié sur le site de la Caf.

Si votre dossier est accepté, l'aide vous est versée par la Caf. La durée de versement de l'allocation adulte handicapé varie en fonction de votre situation :

Vous avez un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% : elle est versée pour une durée comprise entre 1 et 10 ans . Si le handicap du bénéficiaire a peu de chance d'évoluer favorablement, la durée de versement peut excéder 5 ans sans dépasser le seuil des 20 ans.

: elle est versée pour une durée comprise entre . Si le handicap du bénéficiaire a peu de chance d'évoluer favorablement, la durée de versement sans dépasser le seuil des 20 ans. Vous avez un taux d'incapacité entre 50% et 79% : l'AAH est versée pour une période de 1 à 2 ans. La durée peut être poussée à 5 ans si le handicap du bénéficiaire a peu de chance d'évoluer positivement.

Pour connaître les allocations auxquelles vous avez droit, notamment l'AAH, bénéficiez du simulateur mis à disposition par la le site gouvernemental service-public.fr.