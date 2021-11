"Prime de 100 euros : quand ? Quelle date de versement ?"

PRIME 100 EUROS. Au total, 38 millions de Français vont bénéficier de l'indemnité inflation. Cette prime de 100 euros doit être versée à partir de décembre.

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 10h05] La hausse des prix met votre budget à rude épreuve ? Il est légitime que vous attendiez la prime de 100 euros avec impatience. Annoncée par le gouvernement, l'indemnité inflation s'adresse aux Français modestes, qui gagnent moins de 2 000 euros net au titre d'octobre 2021. La prime de 100 euros est versée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer, et la détention d'un ou plusieurs véhicules n'entrent pas en compte. La prime de 100 euros est une aide financière exceptionnelle. Elle n'a donc pas vocation à être versée plusieurs fois ! Vous n'avez aucune démarche à réaliser, car le versement sera effectué de manière automatique à partir du mois de décembre. La date exacte de versement de la prime de 100 euros dépend essentiellement de l'organisme auquel vous êtes rattaché. Rendez-vous plus bas pour en savoir plus.

#ChiffreDeLaSemaine | Pour compenser la hausse généralisée des prix des énergies, une indemnité inflation de 100 sera prochainement versée à 38 millions de Français gagnant moins de 2 000 net par mois. 38 millions de personnes sont concernées.

La prime inflation a vocation à être versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Aucune date précise n'a pu être avancée pour des raisons techniques. En effet, le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance, tout comme les étudiants boursiers.

Fin janvier 2022 : l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi, invalides, étudiants percevant les APL et bénéficiaires de minimas sociaux.

Février 2022 : c'est à cette échéance que les retraités devraient recevoir l'indemnité inflation.

La prime annoncée par le gouvernement s'adresse aux classes moyennes. Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros. Mais qui est concerné ? Tous les Français, quel que soit leur statut sont éligibles, et qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel : salarié, fonctionnaire, indépendant, retraité, bénéficiaire de minimas sociaux, étudiant, et demandeur d'emploi. Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021.

Contrairement au chèque énergie, son utilisation n'est donc pas limitée à des factures bien précises. En clair, vous pouvez donc faire ce que vous souhaitez de la prime de 100 euros : régler des courses, votre loyer, vos factures d'énergie, vos dépenses d'essence... Le gouvernement souhaitait initialement créer un "chèque carburants", afin d'aider plus précisément les conducteurs affectés par la hausse des prix du pétrole. Ce dispositif s'est toutefois révélé bien difficile à mettre en œuvre. En effet, les services de l'Etat auraient été contraints de croiser plusieurs données, comme le revenu fiscal de référence des ménages (pour établir un plafond de revenus permettant d'y être éligible) et des critères de détention d'un véhicule - et de son utilisation.

Pour être éligible, vous devez gagner moins de 2 000 euros net par mois, soit 2 600 euros brut au titre du mois d'octobre 2021, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant ou retraité. A noter : ce plafond de 2 000 euros net correspond à votre rémunération avant prélèvement à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Attention : si vous êtes en contrat court (hors intérim), le versement de la prime de 100 euros n'est pas automatique "si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h", avertit le gouvernement dans son dossier de presse. "Il supposera que le bénéficiaire se signale expressément auprès d'un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre". Quid des autres situations ? Linternaute.com vous les résume :

Pour les retraités : vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on.

Pour les indépendants : vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite".

Pour les autoentrepreneurs : votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse.

Pour les demandeurs d'emploi : vous ne devez pas être en activité et votre allocation doit être inférieure à 2 000 euros net.

