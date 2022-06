"Prime inflation : c'est quoi cette nouvelle aide versée à la rentrée ?"

AIDE INFLATION. Le gouvernement a annoncé le versement d'une toute nouvelle prime inflation à compter de la rentrée 2022. Pour qui ? Quel montant ? Quelle date de versement ? On fait le point.

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 08h04] La prime inflation fait elle son grand retour ? Pas tout à fait. En réalité, le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle prime ou chèque inflation, de 150 euros cette fois ! Pour contrer les effets de l'inflation (5,2% en mai sur un an), cette nouvelle aide sera versée à la rentrée 2022, en septembre, de manière automatique sur le compte bancaire des bénéficiaires. Pour l'heure, ces derniers ne sont pas connus. Les étudiants, jeunes de 18-25 ans ou encore les familles avec de faibles revenus et des enfants devraient y avoir droit. Cette prime inflation remplace le chèque alimentaire, mis de côté par le gouvernement en raison de sa mise en place trop complexe. Cette nouvelle prime pourrait faire partie du projet de loi pouvoir d'achat, présenté le 6 juillet prochain. Puis entrer en vigueur dans la foulée, en cas de majorité à l'Assemblée nationale obtenue par le groupe Ensemble. Le deuxième tour des élections législatives en décidera, ce dimanche 19 juin entre la Nupes et le partie de la majorité.

Pour lutter face à la hausse généralisée des prix à la consommation, et notamment les tarifs alimentaires, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création d'une aide versée directement sur le compte bancaire des bénéficiaires et ce, dès la rentrée 2022. Toutes les informations ne sont pas encore connues, mais le schéma pourrait bien ressembler à l'ancienne prime inflation de 100 euros instaurée par Emmanuel Macron.

Le montant de cette nouvelle prime inflation Borne pourrait atteindre 150 euros. Les détails ne sont pas encore clairs, notamment concernant la potentielle mise en route du chèque alimentaire. Les deux dispositifs seront ils distincts ? Le gouvernement va-t-il renoncer au chèque alimentaire au bénéfice de cette nouvelle prime inflation ? Rien n'est moins sur, mais la somme de 150 euros avancée par l'exécutif semble pour l'heure, tenir la corde.

La nouvelle aide permettant de lutter face à l'inflation et censée renforcer le pouvoir d'achat des Français souhaitée par Elisabeth Borne sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires, dès la rentrée 2022 ! Les concernés devraient donc voir un virement bancaire apparaître sur leur compte dès le mois de septembre 2022.

L'aide d'urgence souhaitée par la Première ministre Elisabeth Borne à pour objectif d'aider "les plus modestes". Les termes restent encore vagues, étudiants, familles avec enfants, bénéficiaires des minimas sociaux... Le projet reste encore à affiner, et le gouvernement devrait prendre la parole dans les prochaines semaines, peut-être à l'issue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Julien Denormandie, ex ministre de l'Agriculture en faisait sa priorité lorsque le chèque alimentaire était encore d'actualité. Emmanuel Macron parle lui de "classes moyennes" et "classes modestes". Les familles avec des enfants et des revenus modestes pourraient également se retrouver dans le viseur.