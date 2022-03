"Prime inflation : le site du gouvernement est en ligne, comment la réclamer ?"

PRIME INFLATION. Les oubliés de la prime inflation peuvent désormais réclamer leurs 100 euros. Comment ça marche ? Voici la marche à suivre.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 07h20] C'est la bonne nouvelle de la semaine, les oubliés de la prime inflation vont pouvoir réclamer leurs 100 euros ! Au total, pas moins d'1,3 million de personnes sont passés sous les radars, et n'ont jamais perçu l'indemnité inflation avant la date butoir du 28 février 2022. Pour remédier à ce gros couac, le Gouvernement avait promis la création d'un site dédié à la réclamation de la prime inflation, une idée qui avait fuité il y a maintenant plus d'un mois. Et depuis ce lundi, le site gouvernemental vient de sortir de terre, vous pouvez vous y rendre dès aujourd'hui afin d'obtenir le virement de 100 euros dans les prochains jours. Dans un premier temps, il faudra vous connecter avec vos identifiants utilisés pour les impôts, l'Assurance maladie, la MSA ou La Poste, au choix. Ensuite, le site analysera votre profil afin de savoir si oui ou non, vous avez déjà reçu la prime inflation. Troisième étape, la communication de votre RIB afin que les services concernés prennent connaissance de vos coordonnées bancaires. Enfin, le remboursement est en route et devrait arriver dans les 10 jours qui suivent votre démarche.

En utilisant ce téléservice, vous autorisez le traitement de vos données personnelles strictement nécessaires à l'examen de votre droit. Si vous n'avez pas d'identifiant vous permettant de vous connecter, vous pouvez consulter le site du Gouvernement pour savoir à qui vous adresser pour bénéficier de l'indemnité. Pour rappel, la prime inflation devait bénéficier aux 38 millions de Français dont les revenus n'excédaient pas 2 600 euros bruts par mois. Pourtant, 1,3 million d'entre eux ont été oubliés, souvent victimes d'un imbroglio entre la Caf et Pôle Emploi, ou de doubles versements car certaines personnes bénéficiaient de plusieurs statuts éligibles. Aussi, plus de 300 000 auto entrepreneurs n'avaient pas communiqué leurs coordonnées bancaires, ce qui a retardé le processus de versement de l'aide.

Le versement de la prime inflation est confronté à divers problèmes depuis son lancement en décembre 2021. De nombreux bénéficiaires potentiels ne l'ont toujours pas reçu alors qu'ils remplissent tous les critères. Notamment des salariés de particuliers employeurs en arrêt maladie au 31 octobre ou des demandeurs d'emploi radiés de Pôle Emploi, pris en charge dans un second temps par la Sécurité sociale.

Dans ce sens, le gouvernement plancherait sur la création d'un site dédié à ces "oubliés" de la prime inflation. Une toute nouvelle plateforme qui permettrait à ceux qui ne l'ont toujours pas reçue de la réclamer en bonne et due forme. Lancement de ce nouveau site ? Mars 2022. Aujourd'hui, aucun service de ce type n'existe, d'où le désarroi de certains bénéficiaires. Le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt a récemment déclaré que le site serait lancé dans les 15 jours, soit autour du 21 mars 2022.

Après des débuts réussis, le versement de la prime inflation s'est gâté en début d'année. Bon nombre de bénéficiaires se sont plaint du non versement de l'indemnité de 100 euros. Et pour cause, ils sont 1,3 million à ne toujours pas avoie reçu le virement sur leur compte bancaire. Alors que le dispositif devrait être terminé depuis le 28 février dernier, le Gouvernement s'active en coulisse pour permettre à ces "oubliés" de la prime inflation de pouvoir effectuer une réclamation dans les plus brefs délais. Incompréhension entre Pôle Emploi et la Caf, victimes des versements en double ou simple oubli... Les raisons de ces dysfonctionnements sont multiples.

"36,7 millions de Français (sur les 38 millions éligibles) ont déjà touché l'indemnité inflation de 100 euros" déclarait le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt, mardi 8 mars, sur les ondes de Sud Radio. Alors, comment faire pour obtenir réparation et tenter de réclamer votre prime inflation pendant le mois de mars ?

Tout d'abord, nous vous conseillons de vous rapprocher de l'organisme ou de l'entreprise qui devrait opérer le virement sur votre compte bancaire. Aucun numéro dédié à la prime inflation n'est disponible sur quelle plateforme que ce soit. Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Voici une liste des contacts à privilégier ci-dessous :

Pour les salariés : l'employeur

Pour les étudiants : le Crous

Pour les demandeurs d'emploi : Pôle Emploi

Pour les bénéficiaires de prestations sociales : la CAF

Pour les travailleurs frontaliers : le centre des impôts concerné

Pour les exploitants agricoles : la MSA

Pour les indépendants non agricoles : l'Urssaf

Aussi, certaines professions ne connaissent toujours pas la date exacte du versement de la prime inflation. Il ne devrait plus tarder et devrait intervenir au tout début du mois de mars 2022, vraisemblablement la semaine du 7 mars. Sont notamment concernés 300 000 auto entrepreneurs dont les coordonnées bancaires (RIB) ne sont pas connues de l'Urssaf. Dans ce cas là, l'Urssaf est censée prendre contact avec les bénéficiaires concernés et verser la prime inflation dans les prochains jours, début février 2022. Enfin, pour certaines personnes des catégories suivantes, la prime inflation n'a toujours pas été versée, non plus :

Artistes auteurs

Marins non salariés

Bénéficiaires d'une pension d'invalidité

Pour certains retraités affiliés au régime Agirc-Arrco, la prime inflation est arrivée. Les délais de traitement pratiqués par les différents établissements bancaires pouvaient atteindre 5 jours ouvrés. Le virement ayant été effectué, au plus tard le 28 février, si l'on compte le week-end qui vient de s'achever, la prime inflation est arrivée ce matin sur le compte en banque des retraités concernés. Ce qui n'est pas le cas de certains Français, notamment les auto entrepreneurs. Alors, comment effectuer une réclamation pour percevoir la prime inflation au mois de mars ? Suivez le guide.

Après les augmentations successives du carburant, le Gouvernement a décidé d'octroyer une nouvelle aide aux Français pour les soutenir en cette période d'inflation galopante. Le versement de la prime inflation étant clos, l'exécutif a tranché et a annoncé la mise en place d'une remise de 18 centimes par litre de carburant. "Pour un plein de 60 litres, vous économiserez 9 euros" lançait Jean Castex ce week-end. Particuliers, professionnels... Cette mesure devrait concerner l'ensemble des français utilisant un véhicule. L'entrée en vigueur de ce nouveau coup de pouce est fixé au 1er avril 2022 pour une durée de 4 mois. Les automobilistes pourront donc en profiter jusqu'au 31 juillet 2022.

Mais alors, comment ça marche ? Les consommateurs bénéficieront de la remise au moment du paiement. Soit au guichet, soit directement à la pompe. Les distributeurs de carburant, eux, se verront rembourser la différence par l'Etat. Les carburants concernés sont le Gazole, le SP95-E10 et le SP98. Autrement dit, tous les carburants comprenant du brut. Le bioéthanol et le E85 sont exclus et ne bénéficieront pas de la remise de 15 centimes par litre. La mesure n'entrera donc en vigueur que le 1er avril 2022, de telle sorte à ce que les distributeurs aient le temps de s'organiser, et concernera aussi bien les particuliers que les entreprises. De plus, tous les détails de cette mesure, et certaines autres aides plus ciblées devraient être annoncées dans la semaine par le Premier ministre Jean Castex, lors de la présentation du plan de résilience économique aux Français.

L'indemnité inflation sera versée aux personnes dont les revenus d'activité ou de remplacement sont inférieurs à 2 000 € nets par mois. Elle sera accordée aux personnes bénéficiaires d'allocations et de prestations sociales.

La liste des grandes catégories de bénéficiaires est la suivante :

Les salariés de particuliers employeurs, y compris les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation

Les agents publics

Les bénéficiaires de préretraites

Les travailleurs non-salariés

Les artistes auteurs

Les demandeurs d'emploi et les stagiaires de la formation professionnelle

Les bénéficiaires de pensions d'invalidité

Les retraités, y compris les bénéficiaires de pensions de réversion

Les étudiants boursiers et ceux bénéficiaires des aides au logement

Les jeunes dans un parcours d'accompagnement vers l'emploi ou en engagement de service civique ou en volontariat pour l'insertion

Les bénéficiaires de minimas sociaux

La prime de 100 euros est accordée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'est pas prise en compte pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Ainsi, un couple peut percevoir jusqu'à 200 euros, soit 100 euros chacun ou seulement 100 euros si seul un des conjoints respectent les conditions de revenus (lire plus bas). Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros.

Mais qui est concerné ? Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021. Vous souhaitez en savoir davantage sur la prime de 100 euros ? Linternaute.com répond à toutes vos questions. Consultez dès à présent notre dossier dédié :