Aide pour les copropriétés et HLM : une annonce face à la flambée des prix du gaz

AIDE POUR LES COPROPRIETES ET HLM. Emmanuelle Wargon vient d'annoncer la mise en place d'une mesure d'urgence pour les locataires de HLM et résidents de copropriété face à la gronde des associations de défense des consommateurs.

Sommaire Aide HLM et copropriétés

[Mis à jour le 16 février 2022 à 12h37] Malgré la mise en place du bouclier tarifaire par le gouvernement afin de protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie, force est de constater que certains ménages ne pouvaient pas s'en satisfaire. Et pour cause, les résidents des copropriétés et de HLM sont les grands oubliés du dispositif annoncé par Jean Castex. Ces habitants là dépendent du chauffage collectif, soumis à des offres de marché. Forcément, les charges explosent, et la facture de gaz de ces habitants en prend un sérieux coup. Au contraire, les particuliers, eux, peuvent bénéficier des tarifs règlementés et donc du bouclier tarifaire instauré par l'exécutif. Sont concernés, 4,9 millions d'appartements dans l'Hexagone, soit 18% des logements. Les ménages modestes concernés par ces hausses du prix du gaz n'ont pas non plus accès au chèque énergie, un coup de massue supplémentaire sur leur tête.

C'est dans ce climat de tension et face aux alertes de la CVLC, une association de défense des consommateurs que les choses ont commencé à bouger. En effet, la ministre déléguée au Logement a tenté d'éteindre l'incendie ce matin. Invitée sur les ondes de Sud Radio, Emmanuelle Wargon a annoncé la mise en place d'un dispositif d'aide d'urgence pour les résidents de copropriété et les locataires de HLM. Ces derniers étaient les grands oubliés du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement sur les volets électricité (hausse limitée à 4%) et gaz (bloqués jusqu'à fin 2022). La ministre a reconnu un "trou dans la raquette" et s'est engagée "à ce que l'Etat puisse couvrir ces hausses" persistantes des prix de l'énergie en France. Aucune date n'est encore avancée, des annonces seront faites dans les prochains jours pour connaître les détails de cette nouvelle aide gouvernementale.