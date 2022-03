Plan de résilience : carburant, chômage partiel, prêts... quelles solutions pour le Gouvernement ?

PLAN DE RESILIENCE. Le plan de résilience devrait être annoncé ce mercredi par Jean Castex afin de soutenir de manière très ciblée, particuliers et professionnels.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 15h50] Terminé le "quoi qu'il en coûte", place aux aides ciblées. Le Gouvernement devrait présenter son plan de résilience économique ce mercredi par l'intermédiaire du Premier ministre Jean Castex. L'objectif ? "identifier les entreprises les plus exposées. Il y a des industries que l'on qualifie de gazo intensives, c'est à dire que la consommation de gaz est prépondérante dans leur activité" assurait Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics vendredi 11 mars. Ce dernier insistait également sur la faculté du gouvernement a réunir le Parlement si la situation économique venait à gravement se dégrader dans les jours à venir.

La guerre en Ukraine a des "effets réels" sur l'économie française d'après les mots de Bruno Le Maire. Invité sur le plateau de LCI ce lundi 14 mars, le ministre de l'Economie a commencé a dessiner les contours du fameux plan de résilience qui devrait être dévoilé cette semaine. Il a notamment évoqué le cas des gros rouleurs : "Nous travaillons sur un dispositif d'urgence plus ciblé sur les gros rouleurs qui sont particulièrement pénalisés par la hausse des prix." En résumé, le plan de résilience ne devrait concerner qu'une centaine d'entreprises extrêmement ciblées, les plus fragilisées par la crise consécutive aux affrontements en Ukraine. Le chômage partiel, lui, pourrait faire son grand retour pour les entreprises qui traitent avec la Russie. Encore une fois, le dispositif ne serait pas de longue durée comme cela était le cas pendant la crise du Covid, mais bien plus ciblé. Enfin, des prêts publics pourraient également être annoncés ce mercredi.

Le plan de résilience économique est un dispositif qui sera présenté par Jean Castex la semaine prochaine, visant à aider les entreprises et les particuliers les plus touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie et la sphère sociale en France.

Ce plan de résilience économique devrait être très ciblé et sectorisé, afin de soutenir les personnes les plus touchées par le conflit en Ukraine. Notamment en agissant rapidement sur les prix de l'essence qui rend très compliqué le quotidien de millions de Français. Depuis le début du mois, le litre de gazole a augmenté en moyenne de 52 centimes pour atteindre plus de 2 euros le litre, en moyenne sur le territoire français.

Le plan de résilience économique évoqué depuis plusieurs jours par les membres de gouvernement devrait concerner les particuliers et les entreprises avec des mesures complémentaires qui seront prises sur les prix du carburant. Un travail sur l'indemnité kilométrique est notamment sur la table et devrait être affiné.

Certaines professions très impactées par cette hausse du carburant comme les routiers, les infirmières libérales, les aides à domicile, les taxis ou encore les transporteurs scolaires sont également en première ligne et devrait bénéficier d'une aide ciblée de la part de l'exécutif. Pour les entreprises les plus dépendantes au gaz, qualifiées de "gazo intensives" par Olivier Dussopt, le plan de résilience économique pourrait aussi jouer un rôle prépondérant.

Après avoir mis en place une prime inflation d'un montant de 100 euros à destination de 38 millions de Français, un nouveau chèque carburant est dans les petits papiers et pourrait faire son apparition dès la semaine prochaine, lors de la prise de parole de Jean Castex dans le cadre de l'instauration du plan de résilience économique. Une nouvelle aide qui viendrait compenser la hausse des prix à la pompe. Le litre de gazole dépasse ce vendredi 11 mars, en moyenne, les 2,25 euros en France.

Flambée des cours du blé, hausse des prix de l'huile de tournesol, explosion des prix du gaz et augmentation du baril de pétrole Brent... La guerre en Ukraine a chamboulé les cours des matières premières en Europe. L'approvisionnement, lui, en devient tout autant instable et délicat pour la France. C'est pourquoi, le plan de résilience économique est extrêmement attendu par l'ensemble de ces filières, et les ménages français qui souffrent de l'augmentation généralisée des prix. Le gouvernement pourrait également agir sur le rallongement des prêts garantis par l'Etat (PGE).

Même si le Gouvernement ne l'a toujours pas évoqué, le recours au chômage partiel pourrait faire son retour. C'est en tout cas ce que réclame le patronat, notamment dans les entreprises consommatrices d'énergies. Encore une fois, le dispositif du plan de résilience économique sera très ciblé, loin du quoi qu'il en coûte cher à Emmanuel Macron depuis la crise du Covid. Seule les entreprises les plus durement touchées pourraient être concernées.