Bonus covoiturage : la prime de 100 euros officialisée ce jeudi ?

BONUS COVOITURAGE. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le gouvernement devrait annoncer la création d'une prime exceptionnelle de 100 euros destinée aux usagers du covoiturage ce jeudi.

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 14h30] Et si le gouvernement décidait de développer massivement l'usage du covoiturage ? Ce qui est sur, c'est que ce mode de transport devrait faire l'objet d'une annonce importante ce jeudi 6 octobre, dans le cadre de la présentation du plan de sobriété énergétique par différents membres de l'exécutif. Chaque année, en France plus de 900 000 personnes covoiturent pour aller travailler. D'ici 2024, l'objectif du gouvernement est de faire grimper de chiffre à 3 millions de trajets quotidiens et de facto, faire baisser drastiquement les émissions de CO2. En 2018, par exemple, l'émission de 272 746 tonnes de CO2 a été évitée grâce au covoiturage longue distance en France, d'après les calculs de Blablacar.

Désormais, l'exécutif s'emble s'être emparé du dossier. Selon les informations du Parisien, il pourrait annoncer dès ce jeudi la mise en place d'un bonus covoiturage d'un montant de 100 euros pour chaque nouvel inscrit à une plateforme de covoiturage à compter du 1er janvier 2023. Aujourd'hui, 70% des déplacements domicile-travail sont réalisés avec des véhicules individuels, là plupart auto-solisme (autrement dit, seul dans son propre véhicule). Une tendance que le gouvernement entend bien inverser. Pour l'heure, les modalités exacte de ce nouveau dispositif n'ont pas été communiquées.

Plus d'informations à venir ce jeudi 6 octobre, après la présentation du plan de sobriété énergétique.