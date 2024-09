Hausse des impôts : Barnier a tranché pour l'impôt sur le revenu, voici les hausses qu'il va annoncer

Les premiers arbitrages ont été faits quant à la hausse des impôts prévue en 2025.

Selon les éléments consultés par Le Monde , le gel de la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu a été envisagée. Mais l'idée a été abandonnée. Le barème augmentera du même niveau que l'inflation afin d'éviter à beaucoup de ménages de payer plus d'impôts et à d'autres de devenir imposables. Au printemps 2025, les niveaux d'imposition sur le revenu resteront donc les mêmes qu'en 2024. Soulagement donc en prévision pour les ménages, même si cette information reste à confirmer officiellement.

Toutefois, il était question d'une hausse partielle, notamment pour les Français disposant de confortables revenus et se situant dans les tranches d'imposition les plus élevées. Les services du ministère de l'Economie ont étudié la question, tentant de chiffrer ce qu'une telle décision pourrait rapporter dans les caisses du pays. Michel Barnier a fini par trancher le sujet et devrait officialiser la nouvelle sous peu, soit lors de son discours de politique générale prononcé ce mardi 1 er octobre 2024, soit lorsque son ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, déposera le projet de budget 2025, autour du 9 octobre.

Après des journées entières d'hypothèses diverses et varier, le projet de hausse des impôts à partir du 1 er janvier 2025 s'affine. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, et son gouvernement, ont tranché sur plusieurs sujets, notamment sur l'inflammable thème de l' impôt sur le revenu . Tandis que les ménages s'inquiétaient de devoir verser davantage à l'Etat, le locataire de Matignon avait tenu à rassurer en affirmant que les plus modestes et la classe moyenne n'auraient pas un centime de plus à régler.

Dernières mises à jour

17:28 - L'impôt sur les sociétés pourrait passer de 25 à 33,5% Dans sa volonté d'augmenter les recettes de l'Etat à travers une hausse des impôts, Michel Barnier avait déclaré vouloir ponctionner davantage "ceux qui peuvent contribuer à cet effort". Comprendre : les riches et les grosses entreprises. Toujours selon les informations du Monde, ces dernières devraient bel et bien mettre un peu plus la main à la poche. Le gouvernement aurait pour projet de passer l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 25 à 33,5% pour les groupes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et qui sont redevables de l'impôt sur les sociétés. Gain espéré : 8 milliards d'euros en 2025.

17:10 - Pas de hausse de l'impôt sur le revenu C'était le point qui cristallisait le plus les tensions politiques : la possible hausse de l'impôt sur le revenu. Plus précisément, le gel du barème qui aurait, mécaniquement, entraîné des factures plus salées pour les ménages et qui aurait rendu imposable des ménages modestes. Inconcevable pour bon nombre d'élus. Finalement, après une étude précise du sujet par le ministère de l'Economie, il n'en sera rien. Le Monde affirme que le barème de l'impôt sur le revenu augmentera au même rythme que l'inflation, comme chaque année, afin de ne pas pénaliser les ménages. Michel Barnier ou Laurent Saint-Martin, son ministre du Budget, devraient officialiser cela d'ici peu.

13:22 - Les députés vont-ils voter en faveur de la hausse des impôts ? C'est toute la question depuis le résultat des élections législatives. Fractionnée en trois grands blocs, l'Assemblée nationale est plus que jamais divisée. Dès lors, quid du budget 2025 ? Ne disposant pas du soutien de 289 députés (majorité absolue), le gouvernement risque de se heurter à l'opposition du NFP et du RN. Toutefois, il dispose d'une arme pour passer le budget en force : le fameux article 49.3 de la Constitution. Si celui-ci est utilisé, une motion de censure pourra alors être votée. Si elle est adoptée (289 voix minimum), le gouvernement est renversé et tout repart à zéro. Si elle n'est pas adoptée, le texte entre alors en vigueur car cela signifie qu'une majorité de députés ne s'est pas opposée au gouvernement. Quel sera le scénario ? Le brouillard est encore épais : le NFP et le RN vont-ils s'allier ? C'est toute la question des semaines à venir.

12:20 - Quelles sont les pistes de hausse des impôts les plus sérieuses ? Alors que l'officialisation de la future hausse des impôts arrive, certaines pistes se précisent de plus en plus. Selon Le Monde, une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grands groupes devrait être soumise au vote des députés, tout comme une taxe sur le rachat d'actions, une taxe plus élevée sur les achats de voitures polluantes, ainsi que la fin d'un avantage fiscal sur les locations de courte durée type AirBnb. Côté impôt sur le revenu, rien ne devrait finalement changer.

11:43 - Voici quand la future hausse des impôts sera dévoilée Ministre chargé du Budget, Laurent Saint-Martin a officiellement indiqué quand les modalités précises de la hausse des impôts seraient dévoilées : il s'agira du mercredi 9 octobre. Ce jour-là, le ministre présentera le projet de budget pour 2025, avant que celui-ci ne soit débattu à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Les grands lignes seront par ailleurs dévoilées lors du discours de politique générale de Michel Barnier le mardi 1er octobre.

11:23 - Un retour impossible de l'ISF ? L'idée a été ébruitée, notamment par la gauche : qui promeut la mesure : le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Supprimé par Emmanuel Macron en 2017, il concernait 358 198 foyers et avait rapporté, la dernière année, un peu plus de 5 milliards d'euros dans les caisses du Trésor public. Le dispositif remplaçant -l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)- s'avère être une manne fiscale bien moins importante : "seuls" 175 980 ménages doivent le régler, pour une recette totale de 1,9 milliard d'euros en 2023. 3 milliards de revenus en moins : pas une paille, quand on sait qu'il faut en trouver 20 par an désormais. Toutefois, Michel Barnier n'a jamais parlé publiquement d'un tel projet, lequel viendrait renverser une mesure phare du premier quinquennat et La Tribune affirme que le retour de l'ISF n'est pas à l'ordre du jour.

10:59 - Va-t-on payer plus d'impôt sur le revenu ? C'est possible La piste était jusqu'à récemment totalement exclue : attention au possible revirement de situation. Chaque année, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu augmentent au rythme de l'inflation, afin que le montant des impôts ne s'accroisse pas si les revenus évoluent au même rythme que l'inflation, afin de ne pas pénaliser les ménages. Toutefois, Michel Barnier envisagerait de geler l'évolution du barème pour 2025, probablement sur les tranches les plus élevées, celles imposées à 41 et 45%. Il s'agirait donc des ménages déclarant au fisc au moins 6860 euros par mois.