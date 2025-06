A partir du 1er juillet, les impôts vont faire un changement sur les bulletins de salaire : attention à la mauvaise surprise

Le fisc s'apprête à mettre en œuvre une modification sur la paie de nombreux salariés.

Le changement va discrètement s'opérer en plein coeur de l'été et pourrait réserver une bien mauvaise surprise à la rentrée. Alors que la campagne pour la déclaration de revenus est terminée depuis quelques semaines, le fisc va désormais s'attaquer à un tout autre chantier. Celui de la refonte du prélèvement à la source. Et en septembre, cela pourrait piquer sur certains bulletins de salaire...

Depuis sa mise en place en 2019, plusieurs options existent. S'applique soit un taux individualisé, propre à la personne ; soit un taux de foyer, à savoir un même taux sur les salaires du couple ; soit un taux neutre, c'est-à-dire que la personne fixe elle-même son taux de prélèvement mensuel.

Dans le cadre des couples qui déclarent ensemble leurs revenus, c'est, jusqu'ici, le taux du foyer qui s'appliquait par défaut. Même en cas d'écart de salaire entre les deux personnes, le couple est prélevé du même pourcentage tous les mois. Une règle qui peut donc créer une iniquité, même si celle-ci pouvait être évitée en faisant des démarches auprès des impôts. En cochant une case et en faisant soi-même la démarche, il était possible d'obtenir un taux différent, dit "taux individualisé". Mais les choses vont changer !

Désormais, c'est ce taux individualisé qui s'appliquera de facto à chaque membre du couple. Le taux foyer ne pourra être choisi que sur option. Ainsi, tous les couples qui sont actuellement au taux commun verront un changement sur leur bulletin de salaire à compter du mois de septembre.

Le prélèvement à la source ne sera plus le même pour les deux, mais plus élevé pour l'un et moins élevé pour l'autre (sauf en cas de perception de salaire similaire évidemment). Entraînant donc des variations de salaires. Ce changement va qui plus est venir s'ajouter aux changements de taux liés à l'évolution de vos revenus entre 2023 et 2024. Ceux-ci s'appliqueront aussi dès septembre. Gare à la mauvaise surprise, votre salaire net d'impôts pourrait donc bien diminuer à la rentrée.

C'est à partir du 1er juillet que la DGFiP va transmettre les nouveaux taux de prélèvement à la source aux employeurs. Une période de deux mois est donc prévue pour que le nouveau système se mette en place et s'applique dès la rentrée, avec un impact à compter de la paie perçue à la fin du mois de septembre.

Toutefois, les usagers qui souhaiteront conserver le taux du foyer peuvent opter en ce sens. Ils ont jusqu'au 30 juin pour se manifester. Pour cela, il faut se rendre sur son espace personnel sur le site des impôts, aller dans "Gérer mon prélèvement à la source", puis cliquer sur "Maintenir le taux foyer de votre prélèvement à la source".