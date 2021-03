Prix du gaz : nouvelle hausse en mars !

PRIX GAZ. Au 1er mars, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 5,7%. De quoi faire réfléchir les millions de foyers qui en dépendent encore aujourd'hui, alors que les tarifs d'Engie sont voués à disparaître.

[Mis à jour le 01 mars 2021 à 08h52] Vous réfléchissez à changer de fournisseur de gaz ? Cette nouvelle augmentation des tarifs réglementés devrait achever de vous convaincre. Au 1er mars, les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie ont augmenté de 5,7% en moyenne, après avoir augmenté de 3,5% en moyenne le mois précédent, annonce la Commission de régulation de l'énergie. Dans le détail, ce sont ceux qui se chauffent au gaz qui sont les plus touchés (+5,9%). Si vous avez un double usage, l'augmentation est de 3,4%. Enfin, si vous utilisez le gaz uniquement pour la cuisson, la hausse est de 1,5%. La CRE attribue cette augmentation aux prix de marchés, qui ont été particulièrement soutenus cet hiver, en raison de la forte demande, liée à "une vague de froid sur le continent asiatique". "A ce facteur s'ajoute une forte sollicitation des stockages en Europe au mois de janvier ainsi que la poursuite de l'augmentation des prix du pétrole", ajoute-t-elle.

Dans ce contexte de crise, vous étudiez la possibilité de changer plus sérieusement de fournisseur d'énergie ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Les tarifs réglementés du gaz voués à disparaître

Depuis la loi Energie et Climat adoptée en 2019, les tarifs réglementés disparaissent progressivement. Engie a cessé de commercialiser de nouveaux contrats aux tarifs réglementés de vente (TRV), depuis novembre 2019. Si vous bénéficiez d'un contrat d'Engie, pas de panique. Il reste valide "jusqu'au 30 juin 2023 pour les particuliers". A compter du 1er juillet 2023, les clients qui n'auront pas changé de contrat se verront automatiquement passer sur une offre de marché d'Engie. Pour rappel, si vous décidez d'abandonner le tarif réglementé, il ne sera plus possible de revenir en arrière : il vous faudra souscrire une offre à prix de marché. Si vous changez de fournisseur, renseignez-vous sur le site du médiateur national de l'énergie, ici, qui propose un comparateur d'offres pour trouver la formule qui correspond à vos besoins de consommation.