Prix de l'électricité : votre facture va s'alourdir au 1er février, pourquoi ?

PRIX ELECTRICITE. Au 1er février, les tarifs réglementés de l'électricité commercialisés par EDF vont à nouveau s'accroître, mais ce n'est pas le seul facteur. On vous explique tout en détail.

[Mis à jour le 20 janvier 2021 à 17h00] Télétravail à 100%, restrictions de déplacement, hiver rigoureux… La crise sanitaire du coronavirus (Covid-19) a déjà eu un impact majeur sur la facture électrique des Français. Les foyers français qui se chauffent à l'électricité ont dépensé 1 777 euros en moyenne l'année passée, rien que pour le chauffage, selon les derniers chiffres publiés par le spécialiste de la rénovation énergétique Effy. Et mauvaise nouvelle, votre facture ne va pas s'alléger dans les mois qui viennent pour plusieurs raisons.

Les tarifs réglementés d'EDF, aussi appelés "tarifs bleus", devraient, sauf décision contraire du gouvernement, s'accroître de 1,6%, a annoncé la Commission de régulation de l'Énergie, dans un communiqué. "Cette hausse représente 15 euros par an en moyenne sur la facture d'un client résidentiel", explique la CRE. "Cette évolution reflète notamment les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur le système électrique français. Les mesures prises pour enrayer l'épidémie, qui ont notamment perturbé les opérations de maintenance du parc nucléaire". Résultat, les coûts d'approvisionnement ont augmenté. À titre indicatif, 27 millions de foyers dépendent aujourd'hui encore de ces tarifs réglementés.

Que vous soyez chez EDF ou chez un concurrent, vous devriez être affecté, notamment si vous avez une offre indexée sur les tarifs réglementés ! Seuls ceux qui ont opté pour une offre à prix fixe sur une période - d'un à trois ans - seront, pour l'instant, épargnés.

A cela s'ajoute une simplification de taxes, actée dans le cadre du Budget 2021. Comme le rappelle Que choisir, elle vise à moderniser l'une des quatre taxes composant le prix de l'électricité : la taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TCFE). Celle-ci est imposée par les collectivités locales aux fournisseurs d'énergie qui, à leur tour, la répercutent sur la facture des consommateurs. Vous souhaitez en savoir davantage sur ce qui compose le prix de l'électricité ? Consultez notre dossier dédié :

Jusqu'à présent, cette taxe était fixée par les collectivités, qui pouvaient imposer un taux réduit ou nul. Dans le cadre du projet de loi de finances, cette compétence est transférée à l'administration fiscale (DGFIP). Résultat, les taux vont être revus à la hausse, "le taux maximal étant prévu pour s'appliquer dans toutes les collectivités en 2023", explique ainsi l'association sur son site. De facto, la fiscalité va s'alourdir pour de nombreuses communes (7 608 d'ici 2023, selon l'étude d'impact du budget 2021). Le coût supplémentaire est évalué entre 80 centimes et 55 euros par foyer et par an.

Dernière composante de ce millefeuille d'augmentations : le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), qui sert au maintien du réseau électrique. "La CRE retient des hausses tarifaires moyennes de 1,57% par an pour RTE et de 1,39% par an pour Enedis, soit une hausse d'environ 15 € de la facture annuelle d'un particulier à l'horizon 2024", explique la Commission dans une lettre d'information.

Outre les taxes, le prix de l'électricité que vous allez payer dépend de multiples facteurs. Linternaute.com vous résume les critères :

L'abonnement que vous souscrivez, qu'il s'agisse des tarifs réglementés d'EDF ou d'une offre de marché : vous avez généralement le choix entre deux contrats, un tarif de base et une offre heures pleines-heures creuses. Dans le premier cas de figure, le prix kilowatt-heure (kWh) d'électricité reste le même. Dans le second cas de figure, il évolue en fonction des pics de consommation. En clair, il est moins cher la nuit, entre 22 heures et 6 heures.

: vous avez généralement le choix entre deux contrats, un tarif de base et une offre heures pleines-heures creuses. Dans le premier cas de figure, le prix kilowatt-heure (kWh) d'électricité reste le même. Dans le second cas de figure, il évolue en fonction des pics de consommation. En clair, il est moins cher la nuit, entre 22 heures et 6 heures. Votre consommation : éclairage, appareils électroménagers, ordinateur, télévision, installations internet... Tous ces équipements consomment, même s'ils sont en veille ! Vous cherchez à réduire votre consommation. Consultez notre article : Economies d'électricité : nos conseils

éclairage, appareils électroménagers, ordinateur, télévision, installations internet... Tous ces équipements consomment, même s'ils sont en veille ! Vous cherchez à réduire votre consommation. Consultez notre article : Economies d'électricité : nos conseils La puissance de votre compteur électrique : 3,6,9 ou 12 kilovoltampère (KVa).

: 3,6,9 ou 12 kilovoltampère (KVa). L'offre : les prix ne sont évidemment pas les mêmes d'un fournisseur à l'autre.

les prix ne sont évidemment pas les mêmes d'un fournisseur à l'autre. La périodicité de la facturation : il va de soi qu'elle peut avoir une incidence sur la facturation finale. Si vous utilisez davantage vos équipements en hiver par exemple, cela va inévitablement se répercuter sur votre facture.

Chez EDF, vous avez le choix entre les tarifs réglementés et les offres de marché. Dans le premier cas de figure, comme expliqué précédemment, les prix sont fixés par les pouvoirs publics. EDF propose trois offres distinctes : une offre de base (où le prix du kWh reste le même quelles que soient l'heure et la périodicité), une offre heures pleines-heures creuses (où le prix du kWh est plus avantageux entre 22 heures et 6 heures) et une offre dite "Tempo" (où le prix du kWh varie en fonction des heures de la journée et des jours de la semaine). Ce dernier correspond aux foyers avec "un abonnement d'électricité de 9 kVA minimum [et qui disposent] d'un mode de chauffage alternatif, comme le chauffage au bois par exemple", explique-t-on sur le site d'EDF. Pour connaître les offres de marché d'EDF, rendez-vous sur le site Internet.

Vous cherchez à quitter les tarifs réglementés d'EDF ? Vous n'êtes pas le seul : chaque mois, ce sont 100 000 clients qui leur disent adieu, selon la Commission de régulation de l'énergie. En changeant de fournisseur, les gros consommateurs, qui consomment 8 000 kWh, peuvent économiser "une centaine d'euros" par an, selon 60 millions de consommateurs dans son édition d'octobre 2019. Total Direct Energie, Eni, Happ-e de Engie, EDF… Que vous penchiez pour une offre de marché ou les tarifs réglementés, vous pouvez retrouver l'intégralité des offres en ligne.

Il peut parfois être bien difficile de faire la différence entre les différences offres existantes sur le marché, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux (lire plus haut).

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet du médiateur national de l'énergie : energie-info.fr. Vous y trouverez notamment un comparateur, ici, dans lequel vous devrez préciser votre option tarifaire actuelle, la puissance souscrite et votre consommation d'électricité. UFC-Que choisir propose également un comparateur, ici. Vous obtiendrez alors une liste à titre informative des offres les plus avantageuses en fonction de votre profil. Lorsque vous comparez des offres, ayez toujours à l'esprit la puissance que vous souscrivez, le type de tarification que vous souhaitez et votre consommation annuelle (exprimée en kWh).

Vous cherchez un autre comparateur ? Olawatt by BeMove* propose également un outil de comparaison. Vous devez renseigner votre adresse, ainsi que votre consommation annuelle puis vos coordonnées pour recevoir un récapitulatif de votre demande.

Si l'on se fie aux dernières données d'Eurostat, le prix du kWh en France atteint 0,1899 euro en 2020, soit 18% de moins que la moyenne des 27 pays de l'Union européenne (0,2126 € / kWh). Le tarif est bien plus élevé dans des pays comme l'Allemagne (0,3043 €/ kWh), le Danemark (0,2833 € / kWh) et la Belgique (0,2792 € / kWh).

* OlaWatt est un site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark, comme Linternaute.com