Cette facture de tous les jours augmente discrètement et concerne tous les Français

Après l'électricité, le gaz ou encore les assurances, c'est une autre dépense obligatoire qui va augmenter. En toute discrétion.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le portefeuille et les perspectives financières ne sont pas joyeuses pour les ménages. Alors que tout augmente, dont principalement les prix de l'énergie, une autre facture payée par tous les Français voit elle aussi son montant grimper. Or, personne (ou presque) n'en parle alors qu'il s'agit d'une dépense obligatoire.

Avec le loyer, l'électricité, le gaz, le carburant ou encore les contrats d'assurance, l'eau fait partie des frais incompressibles. Impossible de ne pas avoir un logement qui n'est pas raccordé à l'eau. S'il est évidemment possible de rogner la dépense en diminuant sa consommation, moins ouvrir le robinet ne sera pas forcément gage d'économie dans les prochaines semaines (si ce n'est pas déjà le cas).

Cela ne fait pas la Une car "la facture d'eau ne représente qu'environ 0,7% du budget des ménages", explique Régis Taisne, chef du département "Cycle de l'eau" à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Soit une part beaucoup plus faible que l'électricité ou le carburant. Il n'empêche, la Français vont la payer plus cher.

Contrairement à l'énergie, il n'existe pas de prix unique de l'eau en France. Ce sont les collectivités locales qui gèrent le traitement et la distribution, fixant elles-mêmes leurs tarifs. Si la FNCCR n'a pas encore récolté toutes les données auprès des 10 526 organes de gestion de l'eau existant en France, la hausse devrait être de l'ordre de 5%. Comme entre 2022 et 2023. Ainsi, le prix moyen du m3 devrait désormais être d'environ 4,80€.

Selon la FNCCR, la consommation moyenne d'eau par habitation est autour de 90m3. En se basant sur le futur tarif, cela entrainerait une augmentation de la facture annuelle de 20,51€ par rapport à 2023. Si l'eau est gérée directement par l'intercommunalité, le changement de prix a dû intervenir au 1er janvier. S'il s'agit d'une entreprise, cela pourrait être sur la prochaine facture semestrielle ou trimestrielle, précise la FNCCR.

Cependant, des hausses plus importantes pourraient être en vigueur sur certains territoires. En 2023, le prix de l'eau a été augmenté de 5 à 50% par un tiers des syndicats des eaux. Quant à d'autres, des tarifs déjà plus élevés que la moyenne sont appliqués, comme dans la Vienne, la Seine-et-Marne ou encore en Bretagne. Si le pourcentage de hausse est similaire, les répercussions sur la facture seront plus importantes.

Cette hausse s'explique par "une répercussion de l'inflation générale : l'énergie représente 20% du budget des services d'assainissement, les réactifs utilisés pour le traitement ont connu des augmentations de 40, 50 et parfois 100%, puis il y a une inflation de la masse salariale (8,5% des coûts de fonctionnement)", éclaire Régis Taisne. L'ajout permanent de normes contraint également à des traitements plus poussés, coûtant plus chers. Et pourtant, "la consommation d'eau baisse depuis 20 ans."