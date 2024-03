Ces villes au soleil où tout le monde peut acheter une maison avec jardin, même en gagnant le Smic

Le rêve d'accéder à la propriété est bien possible, même avec de faibles revenus.

C'est le rêve de nombreux Français. 61% des locataires aspirent à devenir propriétaires, et, plus particulièrement, 80% des 18-34 ans. Une ambition qui, ces derniers mois, semble s'étioler au regard de la conjoncture. Les taux des crédits étant particulièrement élevés, difficile de se voir accorder un prêt par la banque. Pourtant, il est toujours possible d'accéder à la propriété, même dans le contexte actuel et en étant au Smic.

20% des travailleurs gagnent le salaire minimum. Cependant, ces salariés peuvent espérer acheter leur maison ou appartement, malgré leurs faibles revenus. Avec les taux actuels, le montant maximum qui peut être emprunté par un couple au Smic est de 181 275 euros. Une simulation réalisée en se basant sur un emprunt sur 25 ans, à 4,22% (hors assurance).

Si cette mensualité de 979€ ne permet pas de s'offrir le grand luxe dans les métropoles, elle permet toutefois d'ambitionner l'achat d'une maison avec un extérieur -terrasse ou jardin- dans des villes où le soleil rayonne tout au long de l'année. S'il n'y a certes pas foison d'opportunités, il existe de nombreuses possibilités pour poser ses valises dans un climat plus que clément.

En recoupant l'emprunt possible calculé par le courtier Pretto et les données des villes les plus ensoleillées compilées par Linternaute, plusieurs communes apparaissent comme attractives pour s'installer au soleil même sans trop de moyens. Ce que confirment les maisons actuellement à la vente sur les diverses plateformes connues de tous.

Sans surprise, on les retrouve autour de la Méditerranée, entre la frontière espagnole et Marseille. Ainsi, des communes comme Perpignan, et ses 265 jours d'ensoleillement par an, permet de dénicher des biens dans le budget avec terrasse ou jardin, tout comme la commune voisine de Saint-Laurent-de-la-Salanque, encore plus proche de la mer. En remontant la côte, Béziers et les villages alentours apparaissent aussi comme un secteur abordable, avec de nombreuses offres de maisons comptant un extérieur. Une zone où le soleil brille 283 jours par an.

Plus dans les terres, mais tout aussi ensoleillées, Carcassonne et sa cité offrent un cadre paisible et accessible financièrement avec de nombreuses possibilités. Enfin, plus à l'est, si Montpellier ou Nîmes sont inabordables dans ces prix, Avignon et ses environs peuvent être envisagés, même si les maisons avec extérieur sont moins nombreuses dans ce budget.

Il n'est pas question ici de dire qu'il est facile d'accéder à ce rêve. Entre les règles imposées par la banque pour obtenir le crédit et les biens sur le marché, la route est semée d'embûches. Cependant, l'opportunité de s'installer confortablement au soleil existe bel et bien. Même quand on est au Smic...