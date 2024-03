Ces nouvelles pièces en euros arrivent et vont remplacer les pièces actuelles

Certaines pièces de monnaie vont changer dans quelques semaines.

Du changement dans votre porte-monnaie ! Alors que les cartes bancaires se transforment au fil des mois et que les designs historiques disparaissent au profit d'un nouveau style, le moyen de paiement en liquide va lui aussi connaître quelques modification dans les mois à venir. Si les Français utilisent de moins en moins leurs pièces et billets, ces derniers continuent toujours de garnir un petit peu les maroquins.

D'ici quelques semaines, de nouvelles pièces en euros vont entrer en circulation et permettront, au même titre que celles de tous les jours, de régler ses achats. Ce ne seront pas de simples pièces de collection mais bien une nouvelle série avec une valeur classique et produite en très grande quantité.

Toutes les pièces ne sont pas concernées. Après avoir changé la face des pièces de 1 et 2 euros en janvier 2022, ce sont désormais les faces des pièces de 10, 20 et 50 centimes qui sont modifiées par la Monnaie de Paris. C'est à partir de cet été 2024 que ces pièces commenceront à garnir les porte-monnaies de Français.

Sur ces nouvelles pièces, exit la figure de la Semeuse, cette femme avec un bonnet phrygien et une longue robe en train de semer des graines, présente au dos de ces trois valeurs depuis le passage à l'euro en 2002. Désormais, chacune aura un personnage différent : les 10 centimes auront le visage de Simone Veil apposé au dos, les 20 centimes celui de Joséphine Baker et les 50 centimes celui de Marie Curie.

© Monnaie de Paris

Trois femmes entrées au Panthéon, choisies car "elles sont le symbole d'un attachement fort aux valeurs de la République et une source d'inspiration quotidienne pour toutes et tous", a justifié Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris, l'organisme qui conçoit les pièces et billets.

Tout le design ne change pas puisqu'il est prévu que le drapeau français soit toujours représenté par des traits verticaux et horizontaux, que la mention RF (pour République Française) et que les 12 étoiles du drapeau européen soient conservés.

Ces nouvelles pièces seront produites pendant au moins 15 ans. Il convient toutefois de préciser que les pièces de 10, 20 et 50 centimes que vous possédez pourront toujours être utilisées pour payer et qu'il ne faut pas chercher à les changer.