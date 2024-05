Cette option de paiement en ligne est souvent une arnaque : refusez-la pour éviter de perdre de l'argent

Même les plus avertis se font facilement avoir par cette arnaque qui se répand sur internet.

Internet et les arnaques, une grande histoire d'amour (ou presque). Tous les jours, des personnes se font avoir en ligne et perdent de l'argent. Parfois simplement quelques euros, quand d'autres peuvent en être floués de milliers. Des déboires qui, malgré tous les messages de prévention, continuent de prospérer. Sur des plateformes ou directement sur les réseaux sociaux, les ventes en tout genre pullulent. Objets de décoration, vêtements, téléphones, équipements High-Tech… Les Français sont friands des achats de seconde main. Mais en passant directement entre particulier, le risque de l'escroquerie grandit. D'autant plus à distance.

Si les arnaques visent souvent les personnes peu à l'aise avec le numérique, celle actuellement en vogue touche même les plus avertis puisqu'elle est commise sur une plateforme de paiement très utilisée : Paypal. Il s'agit d'une solution permettant le transfert d'argent direct entre deux personnes sans passer le virement classique entre deux banques qui impose d'ajouter et attendre que soit validé un RIB. Avec cette solution, seul le numéro de téléphone du destinataire suffit et l'expéditeur n'a que son numéro de carte bancaire à rentrer.

Bien souvent, lorsqu'une personne souhaite acheter un produit sur Leboncoin, Gens de confiance ou encore sur la marketplace de Facebook, les vendeurs demandent à ce que le règlement soit effectué via Paypal. Si le virement est sécurisé, une subtilité est à connaître pour éviter de se faire escroquer.

Au moment de payer avec Paypal, le vendeur peut vous demander de choisir l'option "Pour vos proches". En faisant ce choix, vous évitez ainsi d'avoir quelques frais supplémentaires de transaction. Le hic ? Vous n'êtes pas protégés si un litige survient avec le vendeur. Sauf que bien souvent, l'acheteur ne le sait pas et se retrouve lésé.

© Maxime Gil / Linternaute

L'association 60 millions de consommateurs a raconté les mésaventures de plusieurs Français, floués par ce système. Le récit est le même pour tous : des échanges en ligne avec un vendeur, un paiement demandé par Paypal avec l'option "Pour vos proches", de l'argent envoyé et une commande jamais reçue. Sans possibilité de se retourner contre l'escroc, ni contre Paypal, conformément aux règles en vigueur lorsque cette option est choisie.

Si des plaintes ont été déposées et qu'une enquête est en cours, il est donc bon de savoir qu'il faut refuser les transactions de ce type pour éviter de se faire arnaquer. Encore une fois.