Ces petites bêtes se cachent dans votre cuisine - et ce ne sont pas des mites

Gare aux petites bêtes dans la cuisine. Certaines sont si petites que vous pourriez les manger.

Si les mites alimentaires et les cafards sont connues pour s'installer dans votre cuisine, ce ne sont pas les seules petites bêtes à y élire domicile. La cuisine est l'endroit idéal pour bon nombre d'insectes. La raison est simple : la présence de nourriture. Nous y stockons des fruits, des légumes, de la farine, du riz, des céréales, des pâtes... Autant d'aliments qui peuvent attirer de nombreux insectes.

Soyez donc vigilant, car bien souvent, ces petites bêtes se cachent dans vos denrées alimentaires et sont invisibles ou presque. Quand vous vous en rendez compte, c'est souvent trop tard et l'invasion est déjà bien en marche. Bien que ces insectes soient souvent inoffensifs, l'idée que notre cuisine puisse être investie de petites créatures donne la chair de poule, sans parler du manque d'hygiène et du risque d'en manger. Très souvent, ces insectes sont minuscules - quelques millimètres seulement de long, il est donc vraiment difficile de les repérer.

Quels insectes pouvez vous trouver ? Mites alimentaires, charançons de farine ou de riz, coléoptères, etc. Les insectes communs comme les charançons de la farine sont plutôt faciles à repérer. L'insecte noir ressort dans la farine. Les coléoptères du pain sont aussi l'un des insectes les plus courants dans les cuisines. Ils adorent le pain, la farine, les pâtes, les légumes secs et les épices. Ils mesurent environ trois millimètres de long et sont de minuscules insectes brun rougeâtre.

© zhikun sun - stock.adobe.com

D'autres sont plus rares, comme les charançons du riz. Si vous en voyez, cela sera certainement dans les haricots blancs, le riz, le maïs, l'orge, le seigle, le sarrasin, le blé les graines pour oiseaux, les graines de tournesol, etc. C'est un insecte rouge ou brun, d'environ trois millimètres de long, avec 2 taches sombres sur les élytres.

D'autres insectes sont quant à eux difficiles à repérer, comme les acariens du fromage. Ils sont si petits qu'ils sont pratiquement impossibles à voir. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont totalement inoffensifs si vous les consommez. Comme leur nom l'indique, les acariens du fromage se trouvent souvent dans le fromage et autour de la zone où vous stockez le fromage. Mais vous pouvez également les retrouver dans les farines humides et dans certains produits stockés.

Comment faire pour être sûr de ne pas tomber nez à nez avec une petite bête quand vous cuisinez ? Faites régulièrement l'état des lieux de votre placard. Ouvrez les paquets entamés, les bocaux avec vos aliments secs et inspectez-les scrupuleusement. Vous y trouverez peut être des petits insectes ou des larves blanches.

Malheureusement, si vous avez identifié des parasites telles que des mites alimentaires ou des charançons dans les placards de votre cuisine, il est fort probable que de nombreux aliments soient contaminés. Il faudra alors inspecter toutes vos denrées. Débarrassez-vous de la denrée infestée et nettoyez à fond vos placards. Aspirez et nettoyez la zone infestée avec du vinaigre blanc. Détesté par ces petites bestioles, le vinaigre blanc est un bon répulsif et peut même les éloigner pour de bon. Histoire d'ajouter le préventif à votre traitement en fond en comble de la cuisine...