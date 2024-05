C'est la carte bancaire la plus rare du monde : elle offre des privilèges incroyables

Parmi toutes les cartes bancaires qui existent, l'une d'entre elles a des atouts inimaginables.

C'est un petit rectangle plastique devenu indispensable. La carte bancaire garnit des millions de portefeuilles en France : 77 millions exactement. Autrement dit, une large partie de la population ne possède pas une mais deux cartes. Pour la très grande majorité des détenteurs de ce moyen de paiement, cela ne sert qu'à régler des achats. Ni plus, ni moins. Pourtant, la carte bancaire peut regorger de biens d'autres utilités, dont certaines insoupçonnées.

S'il est connu que chez Visa ou Mastercard, les différences entre les cartes se font sur les plafonds de paiements et de retraits, les garanties voyage (indemnisations, pertes de bagages…) ou encore sur des réductions chez des marchands partenaires, d'autres vont bien plus loin et offrent des services que d'aucuns n'auraient pu imaginer.

Un matin, en vous levant, vous avez envie d'aller manger dans un restaurant étoilé mais vous n'avez pas réservé ? Pas de problème, vous trouverez facilement une table avec cette carte. Vous êtes fan du PSG et vous souhaitez aller voir un match au Parc des Princes sans avoir à acheter une place en ligne comme tout le monde ? Pas de problème, votre carte bancaire vous ouvrira les portes du stade. Vous ne voulez pas manquer le concert de l'année à Bercy et vous n'avez pas pu avoir de billets ? Pas de problème, vous pourrez vous rendre au show aussi grâce à votre carte bancaire.

Si cela paraît à peine croyable, c'est pourtant bien une réalité, permise par American Express. L'entreprise de moyens de paiements offre de nombreux privilèges à certains de ses clients : ceux détenant la carte Centurion. Il s'agit tout simplement de la carte la plus chère au monde. Selon la dernière grille tarifaire publiée, il faut débourser 4000 euros par an pour pouvoir l'avoir dans sa poche. Mais ne pensez pas qu'un simple e-mail à votre conseiller bancaire suffira.

© American Express

"La carte s'obtient uniquement par invitation", avait expliqué Caroline Gaye, directrice générale France d'American Express à Forbes. Mais quand peut-on être convié à détenir cette carte ? Mystère. "Il faut gagner au moins 65 000 euros par an pour détenir la carte Platinium, de la gamme juste en dessous. Nous pouvons simplement dire que le revenu exigé pour la Centurion est plus élevé", avait répondu l'entreprise au Parisien il y a plusieurs années. De son côté, Selectra affirme qu'il faut dépenser 20 000 euros par mois, au moins !

En déboursant autant d'argent, vous aurez droit à une carte en métal aux avantages démesurés. "Les Membres Centurion ont une table garantie dans les 100 restaurants les plus prisés de France, pour le soir même ; ils bénéficient d'un accueil personnalisé aux Aéroports de Paris, du Fast Track et d'un accès gratuit et illimité aux plus prestigieux salons d'aéroport dans le monde entier ; ils peuvent assister à des représentations culturelles exclusives", listait Caroline Gaye.

Et ce n'est pas tout : grâce à cette carte, vous pouvez accéder à une loge VIP à l'Accor Hotel Arena (ex-Bercy), au Parc des Princes ou encore à Wimbledon. Et même visiter le Ritz et rencontrer des joueurs du PSG. Bref, "plus qu'une carte, un style de vie", comme le vante American Express, offert qu'à une poignée de privilégiées, dont le nombre reste secret.