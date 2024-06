Cette facture flambe d'un coup pour des milliers de Français : on sait déjà quand elle va baisser

Pendant plusieurs mois, 400 000 personnes vont voir une facture s'envoler. Avant que celle-ci ne baisse, à une date déjà prévue.

C'est un nouveau gros coup dur qui arrive pour le portefeuille de milliers de Français, l'un de ceux dont on se passerait bien. Peu mise en avant car elle ne représente pas une part importante du budget mensuel des ménages, une facture va connaître une flambée de près de 50% pendant plusieurs mois, en raison d'une nouvelle règle particulière. Cependant, il est déjà prévu que celle-ci baisse et la date a déjà été fixée.

Depuis le 1er juin, le prix de l'eau a augmenté pour plus de 400 000 ménages. Et pas qu'un peu : +42% sur la note ! Une hausse qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique tarifaire de l'eau, en fonction des saisons, qui a vocation à être déployée partout en France. Objectif : faire diminuer la consommation et limiter les effets de la raréfaction de la ressource dans l'Hexagone.

Cette flambée concerne particulièrement Toulouse, mais aussi les 36 autres communes qui constituent la métropole autour de la Ville rose. Durant quelques mois, les habitants vont devoir payer plus cher cette denrée qui se fait rare. C'est en tout cas l'argument qu'a mis en avant la métropole pour justifier son choix, évoquant "un débit extrêmement bas de la Garonne ces derniers étés." Par ce dispositif, la métropole veut inciter à moins consommer d'eau, dans une période durant laquelle les jardins sont arrosés plusieurs fois par semaine pour conserver leur verdure face à la chaleur et au cours de laquelle les piscines sont régulièrement remplies par leurs propriétaires.

Si cela peut évidemment effrayer et être inquiétant pour ses finances, cette hausse n'est pas permanente. En effet, la métropole de Toulouse a mis en place la tarification saisonnière de l'eau. Ainsi, en automne et en hiver, les prix vont baisser. Mais pas d'autant que ce qu'ils auront augmenté. La diminution prévue ne sera "que" de 30%. Celle-ci interviendra à partir du 31 octobre. Toulouse Métropole a indiqué que les hausses et les baisses seraient appliquées sur une base fixe : 3,34€/m3. Ainsi, de juin à octobre, le tarif sera de 4,40€/m3, puis passera à 2,58€/m3 de novembre à mai.

Concrètement, quel impact cela aura-t-il sur la facture d'eau ? A en croire les estimations faites par la métropole, cela sera indolore dans une habitation de trois personnes sans jardin ni piscine (hausse de 60 centimes sur la facture annuelle), tandis que celles et ceux qui ont un jardin et une piscine devront, environ, débourser plus de 80 euros supplémentaires chaque année. Comment est-il possible de prévoir une facture stable pour une partie des ménages, alors que la baisse ne sera pas aussi forte que la hausse ? La métropole affirme que l'été, la population consommera moins en raison du prix du m3. Ô Toulouse...