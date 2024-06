RN ou Front populaire ? Voici qui fera le plus baisser votre facture d'électricité

Dans les deux cas, cela aura un coût important pour les finances publiques et aucune compensation n'a été détaillée.

C'est l'un des grands sujets de préoccupation des Français. La hausse du prix de l'électricité inquiète de plus en plus les ménages. Les augmentations successives ont mis en difficultés beaucoup de familles, contraintes de baisser leur consommation et de rogner (encore et toujours) sur d'autres dépenses.

Si l'Etat a assumé ces augmentations, les propositions pour stopper l'envolée fleurissent, en pleine période électorale. Opposés idéologiquement, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire portent, chacun, l'ambition de faire baisser la facture. Pour cela, l'extrême-droite et l'union de la gauche veulent jouer sur un même levier : les taxes appliquées sur le prix de l'électricité. Mais à chaque formation sa taxe.

Du côté du RN, promesse est faite de modifier la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée sur l'énergie, en la passant de 20% à 5,5%. A vrai dire, quelques lignes de la facture affichent déjà ce taux réduit (l'abonnement et la CTA). Mais pas celles qui coûtent le plus cher. Ce sont la consommation ainsi que la principale taxe (CSPE), soumises à la TVA à 20%, que le parti veut faire baisser à 5,5%. Légalement, il en a le droit, même si l'Union européenne devra valider définitivement la mesure, puisque l'UE encadre la taxation de l'énergie. Justement, Jordan Bardella a présenté un autre projet, via des négociations à engager avec la Commission européenne "immédiatement" si le RN l'emporte. L'objectif fixé serait de déroger aux règles européennes de tarification de l'électricité. Selon lui, cela permettrait de "baisser de 30 % les factures". A condition d'obtenir gain de cause face à Bruxelles...

Du côté de la gauche, c'est l'une des deux taxes précitées qui est dans le viseur (bien que ciblée aussi indirectement par le RN) : la Contribution au service public de l'électricité (CSPE). Cela ne vous dit probablement rien. Cette ligne est inscrite tout en bas de votre facture. Elle sert principalement à financer le chèque énergie. Durant la crise énergétique, le gouvernement avait fortement baissé son montant, à moins d'un centime par KwH (0,0001€/KwH) afin de compenser la hausse du coût de la production et de l'acheminement de l'électricité. Or, le 1er février 2024, la CSPE a augmenté dans l'objectif de lui faire trouver son niveau d'avant la crise, passant à 0,021€/KwH. C'est ce qui avait fait flamber la facture de 10% en début d'année. Le Nouveau Front populaire promet de remettre cette taxe à son minimum s'il obtient la majorité à l'Assemblée nationale.

Entre ces deux propositions techniques, difficile de s'y retrouver. Pour vous permettre d'y voir plus clair, Linternaute a créé un simulateur vous permettant de vous projeter sur chacune situations. Quel changement aura le plus d'impact sur ma facture ? Ci-dessous, il suffit d'inscrire sa consommation annuelle d'électricité (disponible sur votre facture), de cliquer sur "Comparer" et de découvrir quel dispositif vous fera faire davantage d'économies sur l'électricité.

*Calcul réalisé à partir de l'offre Engie "Fourniture comptage simple", aux tarifs appliqués au 1er juin 2024 et disponibles ici. Le calcul prend uniquement en compte la consommation et la Contribution au service public de l'Electricité (CSPE), actuellement taxés à 20%. L'abonnement et la Contribution tarifaire acheminement (CFA) sont déjà taxés à 5,5% et ne sont pas pris en compte dans le total.

Dans les deux cas, quelques dizaines d'euros pourront être économisées chaque mois. Mais attention, ces dispositifs ne sont pas sans conséquences sur les finances du pays. Selon une estimation du ministère des Finances, l'idée du RN enlèverait 4,5 milliards d'euros de recettes des caisses de l'Etat, chaque année. A ce stade, ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen, n'ont indiqué comment ils souhaitaient compenser ce trou budgétaire, s'ils arrivaient au pouvoir.

Idem à gauche. Le manque à gagner pour l'Etat a été chiffré à 6 milliards d'euros par an par la majorité présidentielle (non sans arrière-pensée) et aucun levier de compensation n'a été présenté. Par ailleurs, le Nouveau Front populaire promet de rendre gratuits les premiers kilowattheures pour tous les Français et de mettre en place une tarification progressive sur l'électricité : plus on consomme, plus on paye. Combien de KwH gratuits ? Quels tarifs pour quelles tranches de consommation ? Là encore, personne n'est entré dans les détails. La mesure est pourtant défendue depuis la campagne présidentielle de 2022.

De leur côté, Gabriel Attal et la majorité présidentielle ont promis de faire baisser de 15% le prix de l'électricité d'ici l'hiver prochain. Un engagement également pris par Bruno Le Maire. Mais le Premier ministre et le ministre de l'Economie vantent en réalité une baisse à venir des tarifs réglementés de vente à l'echelon européen. Ce serait donc uniquement grâce à une modification du marché que cette baisse pourrait s'opérer, ce qui laisse la porte ouverte à une nouvelle hausse si le contexte évolue.