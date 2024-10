L'électricité augmente le 1er novembre : voici de combien - 10 millions de Français concernés

Une discrète hausse arrive pour le portefeuille des ménages.

C'est une hausse, discrète, sur laquelle personne ne s'est épanché. Pourtant, environ 10 millions de Français vont être concernés. D'ici quelques jours, leur facture d'électricité va augmenter. Si promesse a été faite d'une baisse de 10% au 1er février, une grande partie va devoir payer plus et très bientôt. Mais contrairement à l'actualité du moment, il ne s'agit pas d'une décision politique : ce n'est pas une taxe ou le coût de l'électricité qui varie, mais une ligne bien plus discrète, à laquelle personne ne fait attention.

Lorsque l'on reçoit sa facture d'électricité, un seul élément intéresse véritablement : le montant total TTC à payer à Engie, EDF ou encore TotalEnergies. Peu de Français se soucient de savoir véritablement à quoi correspond la somme à régler. Tout juste certains contrôlent-ils la consommation d'électricité. Pourtant, sur la prochaine facture, il sera très opportun d'en vérifier une en particulier.

A partir du 1er novembre, le prix de l'électricité va augmenter. Ou, plus exactement, celui des coûts d'entretien du réseau électrique. Tous les Français les paient sans s'en rendre compte. Ces frais sont en effet répartis sur les diverses lignes de la facture : abonnement, consommation et contribution tarifaire acheminement. Il s'agit de sommes que doivent verser les fournisseurs aux gestionnaires (c'est-à-dire, principalement, Engie et consorts à Enedis). Or, les fournisseurs ne sortent pas cet argent de leur poche : ils appliquent ce dû sur les factures des clients. C'est ce qui s'appelle le Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE).

Le 1er novembre, son montant va grimper de 4,81%. Les fournisseurs auraient pu ne pas répercuter cette hausse sur la facture. Cependant, Engie annonce à Linternaute que "malheureusement nous n'avons pas d'autre choix que de répercuter la hausse de ce TURPE à nos clients compte tenu des contraintes règlementaires et financières." TotalEnergies ne nous a pas répondus.

Tous les Français ne sont pas concernés par cette hausse au 1er novembre. Il s'agit de ceux qui ont un contrat aux offres du marché ou à "prix fixe". Sur ce dernier type de contrat, seul le prix de l'électricité est fixe : pas celui des taxes et tarifs annexes. Pour les contrats au tarif réglementé de vente ou offres indexées sur ce tarif réglementé, le hausse de ce tarif n'interviendra qu'au 1er février.

Pour estimer le montant de la future facture, il suffit de prendre la dernière échéance reçue et lire la ligne située en dessous de "Total électricité TTC". Celle-ci, intitulée "dont XX euros HT reversés à votre distributeur au titre de l'acheminement de l'électricité" (sur les factures Engie notamment), est celle qui va augmenter de 4,81%.

La mécanique de calcul entre le HT et le TTC est un peu complexe mais, à titre d'exemple, sur une facture de 180 euros qui compte 27 euros d'acheminement, le total ne grimpera que d'environ… 1 euros. Une hausse indolore. Mais une hausse quand même, qui intervient après plusieurs mois d'annonces de baisse du tarif de l'électricité...