Au moins 1000 euros de plus à payer : cette nouvelle augmentation guette les futurs propriétaires

Le budget d'achat pour une maison ou un appartement va devoir être revu à la hausse par les acquéreurs.

Alors que le marché de l'immobilier commence, petit à petit, à respirer avec la baisse des taux d'emprunt, une mauvaise nouvelle pourrait venir frapper de plein fouet le portefeuille des futurs propriétaires. Dans un souci de recettes supplémentaires pour les caisses de l'Etat, l'idée d'une plus forte taxation des achats de maisons et appartements émerge ces derniers jours. Si l'option était, au départ, regardée de loin, le gouvernement s'y intéresse de plus en plus et semble même favorable à une telle mesure.

Lors d'un achat immobilier, il n'y a pas que le prix du bien, le coût du crédit ou encore la rémunération de l'agent immobilier à prendre en compte dans son budget. Des frais supplémentaires doivent être réglés, ceux que l'on appelle communément les "frais de notaire". Toutefois, ces (dizaines de) milliers d'euros supplémentaires ne vont pas dans la poche de ce professionnel. Et l'addition pourrait augmenter à partir du 1er janvier 2025.

Les "frais de notaire" sont appelés ainsi car ils sont réglés à l'office notarial, le jour de la signature définitive de la vente. Or, en réalité, l'argent est ensuite distribué entre plusieurs parties : la département, la commune et l'Etat. Chaque collectivité perçoit un pourcentage différent du prix d'achat, qu'elle fixe elle-même. Et c'est justement ce taux qui pourrait être augmenté dans les semaines à venir.

Actuellement, les départements sont autorisés à fixer un taux maximal de 4,50%. La très grande majorité d'entre eux l'appliquent car cela constitue une manne financière importante pour leur budget. En 2025, ce taux maximal pourrait grimper à 5,50%. La proposition émane de plusieurs députés et le gouvernement n'y est pas opposé. Reste encore à faire adopter ce changement de loi dans le cadre du vote du budget.

Pour un futur propriétaire, cela représenterait une hausse de 1000 à 5000€ pour l'achat d'un bien compris entre 100 000 et 500 000 euros. Une augmentation "soutenable" pour les acquéreurs et qui pourrait permettre aux départements d'engranger 2,6 milliards d'euros supplémentaires, alors que de nombreuses recettes sont en passe de diminuer.