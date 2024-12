Quatre prélèvements d'impôts arrivent en décembre : voici les dates à retenir

Plusieurs échéances fiscales arrivent en décembre et concernent des millions de Français.

Attention à la mauvaise surprise ! Beaucoup de Français l'ont peut-être oublié, mais d'ici quelques jours, une mention peu réjouissante va apparaître sur quelques millions de comptes en banque. Et peut-être même plusieurs. Son intitulé : "Prélèvement DGFIP". A quelques jours de Noël, c'est une ou des dépense(s) supplémentaire(s) qu'il ne faut pas omettre et bien prendre en compte dans son budget de fin d'année. La somme pouvant être conséquente, gare à ne pas vous retrouver dans le rouge car vous êtes tête en l'air.

Car le mois de décembre, ce ne sont pas que les cadeaux au pied du sapin et les fastueux repas familiaux. C'est aussi le mois de plusieurs versement aux impôts. Au cours des dernières semaines de l'année, ce ne sont pas moins de quatre prélèvements distincts auxquels procède le Trésor Public. Plusieurs millions de contribuables vont devoir passer à la caisse.

Tout d'abord, et c'est le principal prélèvement qui arrive, la Direction générale des Finances publiques va récupérer au moins 75 euros sur les comptes de plusieurs millions de Français. Il s'agit du dernier prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu. Cela concerne les personnes qui devaient plus de 300 euros au fisc. En effet, à partir de ce montant, le paiement était étalé en quatre fois, entre septembre et décembre. Le prélèvement aura lieu le 27 décembre. Contactée, la DGFiP n'a pas été en mesure d'indiquer le nombre exact de contribuables que cela représente.

Auparavant, ce sont plusieurs millions de propriétaires qui vont devoir passer à la caisse. En premier lieu, en raison du dernier prélèvement au titre de la taxe foncière. Pour certains, dont le reliquat était élevé, celui-ci s'est automatiquement scindé en deux paiements : un en novembre, l'autre en décembre. Là encore, le fisc n'a pas dévoilé le nombre de Français concernés, mais la date de paiement est actée : lundi 16 décembre.

Par ailleurs, un peu plus de 3 millions de Français devra aussi passer à la caisse pour régler une note d'en moyenne 1000 euros au Trésor Public. Le samedi 21 décembre sera en effet prélevée la taxe d'habitation, dont sont redevables les propriétaires de résidence secondaire. Mais ce n'est pas tout.

Les propriétaires qui détiennent une résidence autre que leur résidence principale, qui n'est pas meublée et dont ils ne déclarent pas un usage même période (vacances par exemple), sont redevables d'une autre taxe, plus élevée que la taxe d'habitation : la taxe sur les logements vacants ou la taxe d'habitation sur les logements vacants. Celle-ci ne se cumule pas avec la taxe d'habitation classique. Elle est indépendante et sera à payer, là aussi, avant le 21 décembre.