Je touche 1500 euros de retraite par mois, voici le montant officiel de ma pension à partir du 1er janvier

La hausse des pensions de retraite a été officialisée. Voici de combien les pensions vont augmenter en 2025.

Le suspense est terminé. Après des semaines de divergences, un sujet a enfin été tranché : celui de la hausse des pensions de retraite. Si divers scénarios ont été envisagés, un choix définitif a enfin été acté, en dépit du contexte politique. Et comme prévu, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les 17 millions de Français qui touchent un revenu versé par la Carsat. Mais pas que.

A compter du 1er janvier 2025, après moultes batailles politiques, le montant va bel et bien augmenter, et bien plus significativement que prévu. Adieu la hausse en deux temps, avec une éventuelle prime, comme cela avait été initialement imaginé : tous les ainés toucheront bien plus que prévu dès le passage à la nouvelle année. Ce n'est pas un coup de pouce exceptionnel décidé par Michel Barnier et son gouvernement, mais, simplement, une application de la législation en vigueur.

Le ministère de l'Economie a en effet annoncé à Ouest-France que les pensions de base seront revalorisées de 2,2% à compter du mois de janvier. Conséquence directe de la censure, puisque le projet de budget -rejeté- prévoyait une hausse moindre. Voici ce que cela va représenter pour un retraité percevant actuellement 1500 euros par mois.

Thierry, à la retraite après une carrière complète dans le privé, perçoit 1500 euros net de pension : 1000 euros sont versés par la Carsat et 500 euros par l'Agirc-Arrco. A compter du versement du 7 février 2025 (qui correspond à la pension de janvier), le montant de sa retraite de base passera à 1022€ car le montant de pension de base aura donc augmenté de 2,2%. La pension complémentaire, elle, n'évoluera pas.

Maryline, ancienne fonctionnaire, touche également 1500 euros tous les mois. Cet ex-agente de la fonction publique bénéficiera elle-aussi de la même hausse que Thierry, à savoir une pension de base qui grimpera à 1022€. Le total de sa pension s'élèvera ainsi à 1522 euros. La hausse de la retraite complémentaire des fonctionnaires titulaires (RAFP) ne devrait être connue qu'en début d'année.

De son côté, Marc était contractuel au sein de la fonction publique. Il perçoit aujourd'hui, lui aussi, 1500 euros de retraite : 1000 euros de pension de base et 500 euros de pension complémentaire, versée par l'Ircantec. Pour lui, c'est une double revalorisation qui est désormais actée : d'abord, une hausse de la pension de base, qui va donc passer à 1022 euros, mais aussi de sa retraite complémentaire, laquelle suit la même hausse que la pension de base et passera donc à 511 euros. Au total, cela représentera un montant de 1533 euros.