Nouvelle Mercedes Classe C : prix, photos... Toutes les infos

MERCEDES. Petite soeur de la Mercedes Classe S, la nouvelle Mercedes Classe C se dévoile ce 23 février. Prix, photos, voici toutes les infos.

Elle était attendue depuis plusieurs mois et est enfin dévoilée par Mercedes ce mardi 23 février ! La Mercedes Classe C s'inspire grandement du design de la Classe S, dont la nouvelle version a été présentée fin 2020 et commercialisée à partir de ce mois de février. Pour cette cinquième génération, la marque espère rattraper le retard accumulé par le modèle car il faut le rappeler, la Classe C est le modèle le plus vendu de Mercedes-Benz au cours de la dernière décennie.

Pour cette nouvelle version, les dimensions évoluent mais son design ne change pas drastiquement si ce n'est les feux arrières qui sont désormais coupés en deux. Notez également qu'une version hybride rechargeable sera lancée dans quelques semaines.

Voici toutes les photos de la nouvelle Mercedes Classe C en version berline mais également en break.

Les dimensions évoluent et grandit de 6,5 cm (1 cm sur le porte-à-faux avant, 2,5 cm sur le porte-à-faux arrière et 3 cm sur l'empattement) et offre 2 cm de plus aux jambes des passagers arrière, selon la marque.

grandit de 6,5 cm (1 cm sur le porte-à-faux avant, 2,5 cm sur le porte-à-faux arrière et 3 cm sur l'empattement) et offre 2 cm de plus aux jambes des passagers arrière, selon la marque. Les feux arrière sont désormais en deux parties et offrent un design horizontaux et fins avec des projecteurs qui se prolongent sur le coffre.

La berline adopte la planche de bord inclinée de 6 degrés vers le conducteur

Une dalle " flottante " inclinée en mode portrait, est livré de série dans la plus grande taille en France, soit 11,9" contre 9,5" sur d'autres marchés.

Les moteurs sont uniquement des 4 cylindres électrifiés. Tous les moteurs, essence comme Diesel, ont droit à un alterno-démarreur de 48 V.

Tous les moteurs, essence comme Diesel, auront droit à un alterno-démarreur de 48 V selon la marque. Grâce à cette micro-hybridation, un léger boost électrique (jusqu'à 20 ch et 200 Nm supplémentaires) est donné lors des fortes sollicitations de l'accélérateur, tout en offrant des émissions de CO 2 réduites. En France, les blocs essence C 180 de 170 ch et C 300 de 258 ch sont indisponibles, tout comme les versions 4Matic des C 200 et C 300. Pour avoir une Classe C, il faudra donc se tourner vers la version C 200, équipée d'un 1.5 de 204 ch pour un couple de 300 Nm. Côté diesel, le 2.0 est décliné en deux versions : la C 220 d délivrant 200 ch et la C 300 d proposant 265 ch.

La déclinaison hybride rechargeable C 300 e n'est pas disponible au lancement mais le sera dans les semaines à venir. Cette version offrira un moteur électrique de 129 ch et du 4 cylindres essence de 204 ch, affichant une puissance cumulée de 313 ch et un couple de 550 Nm. Grâce à un système de batteries revu (25,4 kWh) et plus compact que sur l'ancienne Classe C, l'autonomie en mode 100 % électrique grimpe jusqu'à 100 km selon le constructeur.

Pour le moment, le prix de la nouvelle Mercedes Classe C n'a pas été dévoilée par la marque mais devrait l'être dans les semaines à venir.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le constructeur annonce que l'ouverture des commandes de la berline et du break se feront aux alentours du 30 mars pour des livraisons à l'été 2021.