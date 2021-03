Nouvelle Peugeot 308 : enfin dévoilée ! Toutes les photos et infos

NOUVELLE PEUGEOT 308. La marque au lion a dévoilé ce jeudi 18 mars sa toute nouvelle berline, marquée par un changement de logo. Voici toutes les photos et infos.

[Mis à jour le 18 mars 2021 à 04h01] Elle était attendue, elle est désormais bien réelle ! La nouvelle Peugeot 308 sort du garage ce 18 mars au matin et offre de nombreuses évolutions par rapport à son ancienne version. Dès le premier coup d'œil, la nouvelle berline de Peugeot change nettement d'aspect avec un empattement beaucoup plus long de 55 mm offrant plus de confort aux passagers selon les dires de la marque au lion. Mais ce qui change diamétralement avec cette 3e génération, c'est son visuel avec le tout nouveau logo de la marque installé dans une calandre bien spécifique et élargie. Côté moteur, la nouvelle 308 n'abandonne pas le diesel et propose une gamme complète. Grâce à une évolution de la plateforme multi-énergie EMP2, deux motorisations hybride sont proposées à son lancement. Côté prix, pas un mot du constructeur même si selon nos confrères de l'Argus le tarif pourrait être légèrement plus élevé d'environ 1000 euros... Voici tout ce que l'on sait sur la future Peugeot 308.

De face, de l'arrière, de profil et à l'intérieur, la nouvelle Peugeot 308 se dévoile sous toutes ses formes, voici les premières photos !

© Peugeot

© Peugeot

© Peugeot

En présentant la nouvelle Peugeot 308 ce 18 mars, Peugeot ne marque pas un gros virage stylistique par rapport à ses dernières créations comme la 208 mais revendique tout de même une vraie montée en gamme à tous les niveaux, voici ce qu'il faut retenir en cinq points :

Le nouveau logo. Si vous n'étiez pas au courant, sachez que Peugeot a bien changé de logo à la fin du mois de février 2021 et l'inaugure sur sa berline compacte. Ce dernier est installé au sein d'une calandre spécifique et assez large et est relativement bien mis en avant.

Si vous n'étiez pas au courant, sachez que Peugeot a bien changé de logo à la fin du mois de février 2021 et l'inaugure sur sa berline compacte. Ce dernier est installé au sein d'une calandre spécifique et assez large et est relativement bien mis en avant. Un empattement plus important. Les dimensions de la 308 changent et lui donnent un aspect plus robuste avec un empattement supérieur de 55mm, 11 mm de plus en longueur et plus compacte avec une hauteur diminuée de 20 mm pour un plus grand dynamisme visuel.

Les dimensions de la 308 changent et lui donnent un aspect plus robuste avec un empattement supérieur de 55mm, 11 mm de plus en longueur et plus compacte avec une hauteur diminuée de 20 mm pour un plus grand dynamisme visuel. La technologie au service de la 308. La nouvelle Peugeot 308 utilise bien évidemment le i-Cockpit qui fait partie de l'ADN de la marque comme l'indique le constructeur. Ce dernier s'offre une nouvelle évolution avec un nouveau système d'info-divertissement grâce notamment à un tout nouveau volant compact.

La nouvelle Peugeot 308 utilise bien évidemment le i-Cockpit qui fait partie de l'ADN de la marque comme l'indique le constructeur. Ce dernier s'offre une nouvelle évolution avec un nouveau système d'info-divertissement grâce notamment à un tout nouveau volant compact. Toujours plus d'aides à la conduite. Peugeot parle d'un "pas supplémentaire" vers la conduite autonome en présentant sa berline avec notamment un changement de voie semi-automatique ou encore une surveillance d'angle mort longue portée (75 mètres) et une alerte arrière de trafic.

Peugeot parle d'un "pas supplémentaire" vers la conduite autonome en présentant sa berline avec notamment un changement de voie semi-automatique ou encore une surveillance d'angle mort longue portée (75 mètres) et une alerte arrière de trafic. L'hybridation au service de la 308. Deux versions hybride sont proposées par la marque au lancement du modèle avec un premier moteur HYBRID 225 e-EAT8 associant un moteur PureTech de180 ch (132 kW) et d'un moteur électrique de 81 Kw ainsi qu'une version HYBRID 180 e-EAT8 associant un moteur PureTech de 150ch (110kW) et d'un moteur électrique de 81 kW.

En hybride, en essence et même en diesel, la nouvelle Peugeot 308 cherche à plaire à tout le monde et offre une vraie gamme diversifiée. Grâce à l'évolution de la plateforme EMP2, l'électrification est au centre des préoccupations avec deux moteurs hybride, voici la gamme de moteurs :

Hybride

HYBRID 225 e-EAT8 : moteur PureTech de 180 ch (132 kW) et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boite e-EAT8 et jusqu'à 59 km d'autonomie 100 % électrique

HYBRID 180 e-EAT8 / association d'un moteur PureTech de 150ch (110kW) et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boite e-EAT8 et jusqu'à 60 km d'autonomie 100 % électrique

Essence

PureTech 110 S&S BVM6,

PureTech 130 S&S BVM6,

PureTech 130 S&S EAT8.

Diesel

BlueHdi 130 S&S BVM6,

BlueHdi 130 S&S EAT8,

Peugeot met en avant sa technologie dans cette nouvelle 308 et propose plusieurs équipements et évolutions inédites sur les aides à la conduite, en voici une liste exhaustive :

Technologie LED dès le premier niveau de finition sur les feux

Sept couleurs disponibles comme le vert Olivine, le rouge Elixir ou encore le noir Perla Nera

Volant compact chauffant (en option)

Dalle numérique 10 pouces dès le niveau active pack

Emplacement dédié à la recharge du téléphone

Deux prises USB C (charge et charge/data),

Des nombreux rangements, jusqu'à 34 litres indique Peugeot

Commande " OK PEUGEOT " de reconnaissance vocale en langage naturel, permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement.

Les aides à la conduite

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go

L'aide au maintien de la position dans la voie

Changement de voie semi-automatique

Préconisation anticipée de la vitesse

Adaptation de la vitesse en courbe

Surveillance d'angle mort longue portée (75 mètres),

Alerte arrière de trafic (lors d'une marche arrière, alerte d'un danger à proximité),

Nouvelle caméra de recul haute définition à 180° avec buse de nettoyage intégrée,

Aide au stationnement à 360° grâce à 4 caméras (avant, arrière et latérales),

Accès démarrage main libres proximity,

Un pare-brise chauffant entièrement dégivrable et un volant chauffant,

Appel d'urgence " E-call+ " avec information du nombre de passagers et

Localisation intégrant la direction du véhicule sur la voie,

Indexation des rétroviseurs lors de l'engagement de la marche arrière.

Le freinage automatique d'urgence (détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h jusqu'à 140 km/h selon version) avec alerte de risque de collision,

Alerte d'attention conducteur, pour détecter la vigilance du conducteur sur des

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement...).

Toit ouvrant équipé d'un velum

Frein de stationnement électrique toutes versions

Les sièges avant enveloppants peuvent également disposer tous deux en option d'un système de massage pneumatique 8 poches avec plusieurs programmes différenciés

système AQS (Air Quality System) qui contrôle en permanence la qualité de l'air qui entre dans l'habitacle

système Hi-Fi Premium FOCAL avec 10 haut-parleurs aux technologies exclusives brevetées

La nouvelle 308 sera fabriquée en France du côté de Mulhouse dans le Haut-Rhin et sera commercialisée en Europe au 2ème semestre 2021.

Le prix de la 308 n'a pas été dévoilé lors de son lancement mais selon nos confrères de l'Argus le prix de lancement devrait être plus élevé de 1000 euros par rapport à l'ancienne version. Par conséquent, la Peugeot 308 devrait être accessible aux alentours de 22 000 euros pour la version de base et probablement aux alentours de 30 000 euros pour l'hybride.

En attendant cette 3e génération de la Peugeot 308, la 2e génération reste évidemment disponible à la vente. Les finitions sont toutefois moins nombreuses puisque la déclinaison sportive GTI a déjà disparu de la gamme. Vous pouvez retrouver notre essai complet de cette Peugeot 308, dans sa version restylée sortie en 2017. Il suffit pour cela de cliquer sur la photo ci-dessus.