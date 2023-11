Renault va sortir une nouvelle voiture électrique et elle coûtera moins de 20 000 euros

Renault va lancer un nouveau modèle électrique à un prix annoncé sous les 20 000 euros.

Renault passe à l'offensive sur le marché de l'électrique. La marque au losange va arrêter la production de la Zoé, son tout premier véhicule électrique, et celle de l'actuelle Twingo, de troisième génération. Pour les remplacer, le constructeur français a fait le choix d'électrifier deux revenantes, deux modèles phares de la marque dans les années 70 et 80, la R5 et la 4L, attendues respectivement sur les routes en 2024 et 2025. Mais ce n'est pas tout ! Renault entend également rendre plus accessible la voiture électrique en lançant une nouvelle citadine qui sera vendue à moins de 20 000 euros.

Si le prix de la R5 devrait débuter aux alentours de 25 000 euros, Renault vise à abaisser davantage les coûts avec cette nouvelle citadine, positionnée comme une concurrente directe de la Citroën ë-C3, des marques chinoises et de la future petite Tesla, vraisemblablement assemblée du côté de Berlin. Ce futur petit modèle sera fabriqué en Europe et certainement éligible au bonus écologique. Il pourrait ainsi revenir à 15 000 euros une fois la prime déduite selon le barème actuel, et même à 13 000 euros pour les ménages les plus modestes.

Renault indique également que sa nouvelle voiture à énergie verte sera aussi disponible à moins de 100 euros par mois dans le cadre du leasing social en vigueur depuis le mois de novembre. De quoi espérer pour le constructeur toucher une nouvelle clientèle avec ses modèles électriques jusque-là hors budget pour de trop nombreux Français.

Définie par le constructeur comme ''un véhicule conçu pour un usage urbain'', cette nouvelle Renault promet une ''consommation au meilleur niveau avec seulement 10 kWh/100 km, des émissions de CO₂ réduites de 75 % par rapport à la moyenne des véhicules thermiques vendus en Europe en 2023 sur l'ensemble du cycle de vie, zéro émission de CO₂ à l'échappement et moins de consommation de matières premières grâce à sa taille compacte.''

Et si sa bouille vous dit quelque chose, c'est sans doute que la marque a joué la carte de la filiation avec la première Twingo, star des années 90 et encore vue comme un symbole de la voiture neuve attractive. Renault lui a ailleurs donné le nom provisoire de Twingo Legend, laquelle sera donc, après Mégane, Scénic, 4L et R5, le cinquième des sept modèles électrifiés conçus par sa filiale Ampère d'ici à 2031. Sa sortie est prévue pour l'année 2025.