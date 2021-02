Apple Car : un projet (enfin) imminent ? Quelle date de sortie ?

APPLE CAR. Théorique depuis quasiment une décennie, l'Apple Car pourrait enfin être lancée d'ici quelques semaines, la marque à la pomme serait même proche d'un accord avec un constructeur.

"Siri, démarre la voiture". Vous imaginez ? Même si cet exemple de démarrage est pour le moment purement utopique, la trame de fond l'est beaucoup moins. Depuis plusieurs années, l'Apple Car alimente les fantasmes des fans de la marque à la pomme, peut être moins les puristes du marché de l'automobile plus sceptiques au point de régulièrement railler un projet taxé d'Arlésienne (pièce de théâtre d'Alphonse Daudet mettant en avant un personnage de fiction qui est décrit ou mentionné, mais qui n'apparaît jamais).

Cette fois, la rumeur persiste et s'accélère depuis quelques semaines. Pour preuve, les négociations entre le groupe Hyundai-Kia et Apple seraient en train d'aboutir. "Apple serait sur le point de finaliser un accord avec Hyundai Kai pour la fabrication d'un véhicule autonome de marque Apple dans l'usine Kia de West Point, en Virginie ", d'après un article de Phil LeBeau, journaliste automobile pour CNBC.

Si l'accord est signé, le 17 février selon les rumeurs rapportées par l'Argus, l'Apple Car pourrait bénéficier de la nouvelle plate-forme modulaire pour véhicules " zéro émission " E-GMP du groupe Hyundai et serait donc 100% électrique. Par ailleurs, la France pourrait également apporter sa pierre à l'édifice puisque Ming-Chi Kuo (via Apple Insider) analyste réputé et spécialiste des produits Apple, indique que le groupe PSA (qui détient Peugeot et Citroën, entre autres) et General Motors pourraient également participer.

Rien d'officiel, simplement des rumeurs et des projections que les spécialistes imaginent. En mode berline, petite citadine, l'Apple Car risque d'être unique et de ne pas passer inaperçue.

Si tout est encore en négociation, on voit mal l'Apple Car mise sur le marché de l'automobile en diesel et pas en électrique. Selon les premières projections du site Futura-Sciences, "si l'on se base sur les performances de la plateforme E-GMP, la voiture électrique d'Apple pourrait dépasser les 500 km d'autonomie (cycle WLTP) et utiliser une charge 400V/800V bidirectionnelle capable de restaurer 80% de la batterie en 18 minutes."

Si l'objectif de production d'Apple serait de 100 000 exemplaires pour son lancement, inutile de vous préciser que l'Apple Car s'adressera à un public bien particulier. Selon les sources de Ming Chi Kuo, la marque à la pomme souhaiterait marcher dans les pas de Tesla, en proposant une voiture haut de gamme et vendue au prix fort avant de proposer des déclinaisons. Il faudra donc probablement compter 100 000 euros minimum pour l'Apple Car.

Si Tim Cook a déjà évoqué les projets automobiles, la date n'a jamais vraiment été fixée. Mais selon Reuters en décembre 2020, qui cite une source anonyme, la voiture pourrait arriver en 2024. Une date encore théorique, notamment à cause de la crise sanitaire.