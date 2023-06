Ce pont muni de caméras se répand sur les autoroutes françaises et votre portefeuille va le détester

Déjà testé sur une autoroute en France, ce pont placé au-dessus des voies peut vous coûter jusqu'à 375 euros si vous n'y prenez pas gare. Explications.

Si vous voyez ce pont bardé de caméras lors de votre prochain trajet sur autoroute, sachez que vous êtes filmé et qu'il vaut mieux surveiller votre compte en banque et vos factures les jours suivants ! Les nouveaux péages sans barrière se multiplient. Finis les (parfois interminables) files d'attente aux barrières de péage. Depuis 2022, un autre type de péage est apparu en France et il va se multiplier dans les mois à venir.

Son nom ? Le "free flow", ou "flux libre" en français. Il a été inauguré sur une portion de l'A79, ouverte au mois de novembre dernier. Sur une portion entre Digoin, en Saône-et-Loire, et Montmarault, dans l'Allier, six portiques munis de caméras permettent d'identifier la plaque d'immatriculation et le type de véhicule pour établir le montant du péage. Plus de barrière donc plus d'arrêt, ce système novateur a pour but de fluidifier la circulation, notamment lors des longs week-ends et des vacances scolaires, de supprimer les temps d'attente aux péages et de simplifier le paiement des utilisateurs.

Souriez vous êtes filmé, enregistré et gare à vous si vous ne payez pas rapidement !

Sans barrière de péage, comment payer son trajet ? Le plus simple est d'être abonné au service Télépéage. Dans ce cas, le système est le même que lors d'un passage à la barrière d'un télépéage. A la différence, et elle est de taille, que la voiture est identifiée dès qu'elle passe sous un portique sans avoir donc à ralentir, ou même à s'arrêter, ce qui arrive parfois devant des barrières de télépéage moins réactives. La facturation est alors automatique et l'utilisateur est débité sur son compte quelques jours après avoir emprunté la portion d'autoroute payante. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez payer en ligne sur le site aliae.com en renseignant votre plaque d'immatriculation ou sur des bornes présentes sur les aires d'autoroutes.

Qu'en est-il pour ceux qui ne possèdent pas de badge "télépéage" ?

Sur l'A79, comme ce sera le cas pour toutes les futures portions d'autoroutes en "flux libre", par exemple sur l'A14 en Normandie dès 2024, le délai de paiement a été fixé à 72 heures après le passage sous le dernier portique. Mieux vaut donc ne pas être tête en l'air, ou chercher à profiter du système, d'autant plus que de nombreux accords entre les sociétés d'autoroute et des entreprises spécialisées ont été passés et que ces péages nouvelle génération vont se multiplier très rapidement dans l'Hexagone.

après le passage sous le portique, vous ne versez que les frais de péage et aucune autre indemnité. Si vous "oubliez" de le faire dans les 3 jours, vous devrez vous acquitter des frais de péage mais aussi de 10 € d'indemnité forfaitaire minorée si vous le faites dans les 15 jours suivant votre trajet.