Peut-on avoir une amende si on écoute de la musique trop fort au volant ?

Certains automobilistes n'hésitent pas à monter le volume de la musique en voiture. Est-ce qu'ils risquent quelque chose ?

Sur la route, certains peuvent parfois confondre voiture et boîte de nuit. Et même sans aller jusqu'à se déhancher sur son siège ou chanter à tue-tête le morceau de son artiste préféré, il est vrai que monter le volume de l'autoradio en conduisant a un petit côté grisant. Mais que dit le Code de la route à ce sujet ? Peut-on conduire avec de la musique à fond sans aucune limite ? Si des centaines de milliers d'automobilistes aiment faire hurler les enceintes de leur voiture, peu savent que tout n'est pas permis et que cela peut déboucher sur une amende.

Car le risque n'est pas seulement d'endommager ses oreilles. S'il n'existe pas, en France, de règle concernant le nombre de décibels autorisées en voiture, le Code de la route stipule, dans l'article R412-6, que "le conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation." Or, avouons-le, pousser le son au max au milieu de la circulation, qui plus est si on baisse les vitres, n'est pas la plus grande marque de respect que l'on peut avoir vis-à-vis des autres usagers de la route. Sans compter que cela peut se révéler dangereux aussi bien pour soi que pour les autres.

En voiture, comme à pieds ou à vélo, avoir conscience de son environnent est essentiel. Et cela n'est pas trop compatible avec le fait d'écouter du son très fort, au contraire, cela contribue à couper le conducteur du milieu dans lequel il évolue. Quand on monte le volume au-delà d'une certaine limite dans l'habitacle, les sons extérieurs ne peuvent plus être perçus. Pourtant, les sirènes des véhicules d'urgence, les coups de klaxon des autres usagers et même parfois les bruits des piétons et des cyclistes en ville sont essentiels pour adopter une conduite sûre. Sans oublier que le volume élevé de la musique peut distraire le conducteur et réduire sa capacité à se concentrer sur la route, augmentant ainsi le risque d'accident.

Si, comme on l'a dit, aucune loi n'interdit en France le fait d'écouter de la musique très fort lorsque l'on est au volant, les forces de l'ordre ont quand même le droit de verbaliser un automobiliste pour cette raison. Tout est question d'appréciation, notamment sur le fait de savoir si le volume qui se dégage du véhicule peut rendre sa conduite plus dangereuse. Si tel est le cas, le conducteur peut se voir infliger une amende de deuxième classe et donc devoir payer 35 euros. La même sanction peut être appliquée de nuit, surtout si le véhicule est à l'arrêt et dérange les riverains, car assimilée à du tapage nocturne.

Pour ceux qui adorent écouter de la musique à fond en conduisant, inutile de se dire qu'on peut déjouer le problème en se mettant un casque sur la tête ou des écouteurs dans les oreilles. C'est formellement interdit au volant depuis 2015, et la note sera d'autant plus salée car cela est puni d'une amende de 135 euros et de la perte de 3 points sur le permis de conduire.