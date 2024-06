Sujet bac français 2024 : l'épreuve de ce vendredi 14 juin dévoilée !

C'est le grand jour pour les élèves de Première qui passent l'épreuve anticipée de français ce vendredi 14 juin. Découvrez les sujets qui sont tombés pour la première épreuve du bac.

En direct

11:48 - Les dernières minutes de l'épreuve Il ne reste plus que quelques minutes avant la fin de l'épreuve de français. À ce stade, les élèves doivent avoir entamé leur travail de relecture car les correcteurs ne seront pas seulement attentifs à la façon dont les élèves ont mobilisé leurs connaissances et ont compris le sujet, mais également à l'orthographe et à la syntaxe. Consacrer quinze à vingt minutes à la relecture, ce n'est jamais de trop.

11:32 - La littérature d'idées, c'est quoi ? Si théâtre, roman et poésie sont des thèmes qui parlent à tout le monde, la littérature d'idées suscite peut-être de l'interrogation. Elle ne désigne en fait pas un genre particulier mais tous les genres argumentatifs. Les textes qui composent cet objet d'étude ont souvent pour objectif d'informer, de convaincre ou encore de défendre une thèse. La fable, l'essai, le discours ou le portrait sont des textes que l'on peut retrouver dans la littérature d'idées mais le roman, la poésie et le théâtre sont des genres qui peuvent aussi s'insérer dedans.

11:12 - Les élèves peuvent-ils sortir de classe ? Cela fait maintenant un peu plus de 3 heures que les candidats ont reçu les sujets du bac de français. À 11 heures, certains ont certainement déjà quitté la salle d'examens et doivent discuter devant leur lycée des sujets. Pour rappel, les élèves sont autorisés à sortir à partir de 9 heures, soit une heure après le début de l'épreuve. Après 9 heures, ils peuvent partir à n'importe quel moment mais la sortie est définitive. Cette règle s'applique aussi pour le passage aux toilettes, les élèves n'y sont pas autorisés avant la fin de la première heure pour qu'ils ne puissent pas rencontrer et échanger avec de potentiels retardataires.

11:03 - Qu'en est-il des pronostics ? La poésie et le théâtre n'étant pas tombés l'an dernier lors de l'épreuve de français au bac général, il était fort à parier qu'au moins l'un des deux thèmes soit présent cette année. Et c'est la poésie qui revient donc cette année puisqu'il s'agit de l'objet d'étude sur lequel portent les trois sujets de dissertation. Pour le commentaire, l'œuvre proposée est toujours hors programme, les candidats sont testés sur leur capacité à la relier à ce qu'ils ont vu au cours de l'année. Pour la série technologique, la littérature d'idées est toujours au programme de l'exercice de contraction et d'essai, c'est surtout pour le commentaire que les pronostics sont intéressants. Comme en 2022 et en 2023, le roman est l'objet d'étude du commentaire cette année mais est-ce une tendance qui va continuer de perdurer, rien n'est moins sûr.

10:47 - Des œuvre du XXIe siècle pour les deux séries Les candidats au bac général de français ont pu découvrir que l'un des sujets de dissertation portait sur Mes forêts de Hélène Dorion, une œuvre publiée il y a seulement 3 ans, en 2021. L'autrice québécoise leur a d'ailleurs adressé ses encouragements via son compte Instagram. Le second auteur contemporain à figurer sur les sujets du bac est Wajdi Mouawad. Cette fois ce sont les élèves du bac technologique qui doivent, s'ils le souhaitent, plancher sur son roman Anima sorti en 2012. Et ce n'est pas tout puisque tous les textes proposés aux élèves pour l'exercice "contraction de texte et essai" ont été publiés au cours des 14 dernières années.

10:24 - L'écrivaine Claire de Duras au programme du bac général Le roman Edouard est le second et le dernier roman publié du vivant de l'autrice Claire de Duras. Il s'agit d'une tragédie racontant l'amour impossible entre Edouard, le fils d'un grand bourgeois et la duchesse de Nevers. Dans le roman, les deux amants ne peuvent se marier en raison de leur condition sociale différente, elle est une noble, lui un roturier. L'extrait à commenter raconte l'été que les deux amants passent ensemble au château de Faverange.

10:08 - Les questions de dissertation Certains élèves ont préféré la dissertation au commentaire, cette année c'est le thème de la poésie qui est tombé et pour chacun des trois sujets de dissertation, une question est donnée aux élèves. Quels sont les sujets et les questions : Le premier sujet est : "Dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit : "j'irai loin, bien loin". Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet ?" Le second sujet est : "Selon un critique, La rage de l'expression donne à voir "l'écriture en plein travail et se regardant travailler". Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre ?" Le troisième sujet est : " Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit : "mes forêts raconte une histoire". En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre ?" Trois questions ouvertes auxquelles les élèves doivent répondre en utilisant leurs connaissances et leur culture littéraire puisque les textes ne sont évidemment pas fournis avec les sujets.

09:54 - Les thèmes du bac technologique L'épreuve écrite de français au bac technologique est un peu différente de celle du bac général. Les élèves ont cette fois le choix entre un commentaire de texte et une contraction de texte noté qu'ils doivent accompagner d'un essai. Le commentaire de texte porte cette année sur le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, alors que la contraction de texte porte sur la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle.

09:48 - Quels thèmes sont tombés cette année pour le bac de français général Pour les élèves du bac général, le commentaire porte cette année sur le thème "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, les élèves qui ont choisi cet exercice travaillent en ce moment sur une extrait d'Edouard de Claire de Duras. La dissertation, elle, porte sur le thème "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle", les candidats ont cette fois le choix entre une question portant sur un extrait du Cahier de Douai d'Arthur Rimbaud, une autre sur La rage de l'expression de Ponge et une dernière sur Mes forêts d'Hélène Dorion.

09:35 - Les sujets viennent de tomber ! Les sujets de l'épreuve anticipée de français viennent de tomber alors que les élèves planchent dessus depuis un peu plus d'une heure trente. Ils sont disponibles sur cette page grâce à notre partenaire Studyrama.

09:05 - Les candidats ont le choix entre deux épreuves Lors de l'épreuve du bac de français, les candidats ont le choix entre deux épreuves : un commentaire de texte ou une dissertation. Pour la première, les lycéens doivent réaliser un commentaire argumenté pour mettre en avant certains procédés littéraires en lien avec le sujet proposé et en s'appuyant sur un extrait de texte. Pour la deuxième, les candidats ont le choix entre plusieurs sujets de dissertation qui se rapportent chacun à un thème du programme et sont liés à une oeuvre qui a été étudié au cours de l'année.

08:01 - Le bac de français commence ! Les lycéens sont entrés en salle d'examen et ont reçu leur sujet : l'épreuve du bac de français peut commencer. Les élèves ont quatre heures pour rendre leur copie.

07:50 - Sur quel sujet travaillent les candidats au bac aujourd'hui ? L'épreuve sera communiqué dans plus d'une heure, mais on sait déjà que les candidats au bac auront trois types de sujets : un commentaire de texte, les candidats plancheront alors sur un seul objet d'étude et auront un unique sujet imposé ; une dissertation, les candidats pourront choisir de travailler sur un des trois sujets proposés. A noter que toutes les problématiques porteront sur le même thème, mais pourront être en lien avec des œuvres et des auteurs différents. Les élèves peuvent aussi choisir la contraction de texte et l'essai, proposés aux candidats des filières technologiques uniquement, avec trois sujets qui porteront sur un seul grand thème, mais sur trois textes différents. A noter que le choix du sujet est valable pour les deux exercices.