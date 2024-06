Nouveau front populaire, en direct : déjà des mesures, pas encore de Premier ministre

Tête de liste du Parti communiste aux élections européennes mais non-élu dimanche dernier, Léon Deffontaines repart en campagne. Cette fois dans la 3e circonscription de la Somme, pour tenter d'être élu député. Il vient d'être investi par le Nouveau Front populaire. Un territoire historiquement à droite, malgré quelques percées du PS ces dernières années. Depuis 2017, c'est Emmanuel Maquet (député LR) qui est élu, face à LREM en 2017 et face au RN en 2022. Sur ce territoire, le RN a recueilli 46% des suffrages aux européennes.

Premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire sera le candidat du Nouveau Front populaire dans la 7e circonscription de Paris. Il défiera l'ancien ministre de l'Europe et des Transports Clément Beaune, vainqueur en 2022. Sur cette circonscription, c'est le PS/Place publique qui est arrivé en tête aux Européennes (29,22%), devant Renaissance (17,09%), LFI (15,39%) et EELV (13,26%).En 2022, Clément Beaune n'avait gagné que de 658 voix devant la Nupes, parmi les 45 000 suffrages exprimés.

Candidat élu en 2022 avec EELV, le désormais ex-député de Paris Julien Bayou a indiqué qu'il ne serait pas candidat à sa réélection. Accusé de "harcèlement moral" et "abus frauduleux de l’état de faiblesse", il a été poussé vers la sortie et n'a pas obtenu l'investiture du Nouveau Front populaire. C'est Pouria Amirshahi, ex-député PS des Français établis hors de France (2012-2017) qui a obtenu la place, dans la 5e circonscription de Paris.

Alors que le programme doit être détaillé à la mi-journée, les premiers éléments ont été annoncés par Fabien Roussel et Raphaël Glucksmann. Ils sont à retrouver en cliquant ici .

10:15 - Le PS, grand gagnant de la nouvelle alliance

En comparant la répartition des circonscription entre les différents partis qui composaient la Nupes et aujourd'hui le Nouveau Front populaire, il est clair que c'est le Parti socialiste qui en sort gagnant. Le PS aura un candidat dans 175 circonscriptions, contre 70 il y a deux ans. EELV gagne 15 territoires et sera présent dans 92 circonscriptions, tandis que les communistes n'ont rien obtenu de plus... ni de moins : 50 candidats, comme en 2022. En revanche, net recul de LFI qui ne sera représentée que dans 229 circonscriptions, contre 326 lors des dernières législatives.