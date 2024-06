Législatives 2024 : un débat Attal-Bardella-Mélenchon ? Le Premier ministre est prêt

Gabriel Attal, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon face-à-face lors d'un débat avant les élections législatives ? C'est bien possible... Une date serait même déjà envisagée.

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé dimanche la dissolution de l'Assemblée nationale, entrainant la tenue de nouvelles élections législatives le 30 juin et le 7 juillet, les forces politiques s'organisent. D'un côté le "Front populaire" est en quête d'accord, de l'autre, les LR se divisent depuis qu'Eric Ciotti a annoncé vouloir s'allier au RN. Pour sa part, la coalition de la majorité se réunit sous le nom "Ensemble pour la République".

Selon Le Parisien, les trois têtes d'affiche de ces différents mouvements pourraient se rencontrer lors d'un grand débat. Un projet serait à l'étude pour organiser un face-à-face télévisé entre le Premier ministre Gabriel Attal, qui a été chargé par Emmanuel Macron de mener la campagne des législatives, le président du RN Jordan Bardella et le chef de file LFI Jean-Luc Mélenchon. La date du 24 juin aurait même été avancée, soit une semaine avant le premier tour du scrutin, selon les sources du journal.

Gabriel Attal prêt à débattre

Gabriel Attal, en déplacement à Boulogne-sur-Mer, s'est dit "favorable" à un tel débat, confirmant que ses équipes ont été déjà approchées par plusieurs médias. Cela "doit être entre ceux ou celles qui ont été plus ou moins identifiés comme potentiellement Premier ministre à l'issue de ces élections législatives et donc issus de formation politique qui ont une capacité à obtenir une majorité à l'Assemblée, avec M. Bardella pour l'extrême droite et ses alliés, M. Mélenchon pour l'extrême gauche et ses alliés, et puis moi-même pour ce bloc progressiste que je représente", a-t-il estimé au micro de BFMTV.

La présence de Jean-Luc Mélenchon à un tel débat semble moins évidente que les deux autres possibles participants. Le "Front populaire" actuellement en construction et en recherche d'un accord, validerait-il que le leader LFI le représente pendant cet événement majeur de la campagne ? Fabien Roussel et François Ruffin ont aussi affirmé se sentir "capables" d'assumer le rôle de chef du gouvernement.

Jean-Luc Mélenchon a finalement confirmé à son tour, plus tard dans la journée, une invitation aux débats de TF1 et France 2.

Une telle configuration viendrait asseoir la vision d'une élection à trois camps, excluant notamment d'une certaine façon les Républicains et Reconquête, sauf s'ils décident de s'allier au RN.