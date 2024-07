De nombreux conducteurs le font, ce sera interdit dès le 15 juillet sur ces routes

Cette pratique courante sur la route sera particulièrement encadrée cet été.

C'est une solution provisoire mais qui a le mérite de clarifier une des grandes interrogations de l'été sur les routes. C'est par un arrêté publié ce 11 juillet au Journal Officiel qu'on a appris la prolongation d'une expérimentation débutée le 2 août 2021. Lancé pour trois ans, ce test, qui concernait 21 départements français, devait donc être arrêté le 1er août prochain. La Sécurité routière vient d'annoncer sa prolongation jusqu'au 15 septembre, dans l'attente d'un bilan complet de l'expérimentation.

Ce test grandeur nature concernait la circulation inter-files (dite CIF) pour les deux-roues et trois-roues motorisés. Il validait et autorisait une pratique courante de nombreux motards, celle de remonter entre les files et les véhicules arrêtés, par exemple lors d'un embouteillage ou un ralentissement suffisant. Etaient concernés les huit départements d'Ile-de-France mais aussi le Rhône avec la métropole lyonnaise, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord ou encore les Alpes-Maritimes, le Var, la Drôme, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.

Mais attention ! Si l'arrêté publié le 11 juillet prolonge le test sur l'ensemble des routes déjà concernées depuis 2021, il ajoute désormais une exception à bien retenir cet été. La circulation inter-files sera ainsi suspendue et donc totalement interdite sur certaines routes d'Île-de-France. Il s'agit de celles qui accueilleront les 185 kilomètres de voies réservées aux véhicules accrédités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Parmi ces voies, on trouve des itinéraires bien connus et très fréquentés autour de la capitale. Citons par exemple l'autoroute A1 entre l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et la Porte de la Chapelle, l'A4 entre Collégien et la Porte de Bercy, l'A13 entre Saint-Cloud et Rocquencourt, le boulevard périphérique nord sur sa portion entre la Porte de Vanves et la Porte de Bercy, une partie de l'A86 et de l'A104.

La raison invoquée est celle de la sécurité des deux-roues. Le ministère de l'Intérieur nous précise que sur ces routes, "la circulation sera très dense" durant la période avec la "circulation des véhicules accrédités pour transporter les athlètes, les délégations officielles, les véhicules de secours et de sécurité, les taxis, les ambulances ou encore les transports en commun (circulant dans le cadre d'une mission de service public) et les journalistes accrédités."

Sur toutes ces routes, les motards n'auront plus le droit de remonter les files. Il va leur falloir vite prendre l'habitude puisque cette interdiction sera valable dès le lundi 15 juillet et jusqu'au 15 septembre. Cette date du 15 septembre est également à bien retenir pour tous les usagers de la route puisqu'elle sonne la fin de l'expérimentation de la circulation inter-files. Si rien ne dit que ce test ne sera pas une nouvelle fois prolongé ou élargi, la rentrée 2024 sera bien un tournant avec le bilan de l'expérimentation. Le ministère de l'Intérieur pourrait ainsi à l'inverse sonner la fin de la circulation inter-files sur nos routes. Et le retour des amendes ?