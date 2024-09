Ces routes seront bientôt payantes pour tous les Français, ils sont des milliers à y rouler chaque année

De très nombreux Français devront prochainement payer pour pouvoir circuler sur certaines routes.

Posséder une voiture est un luxe selon certains. Il est vrai qu'entre le coût du véhicule à l'achat, l'entretien, les éventuelles réparations, les péages et le carburant, le budget imparti à l'auto fait partie des plus grosses dépenses annuelles des ménages. Sans oublier les différentes amendes, qu'elles soient la conséquence d'un excès de vitesse, d'un défaut de paiement de stationnement ou de toutes autres infractions sanctionnées par le Code de la route.

Malheureusement, pour les Français, une nouvelle dépense pourrait prochainement venir s'ajouter à celles citées ci-dessus. Il semble en effet presque acquis que plusieurs axes routiers actuellement gratuits deviennent payants à court terme. De quoi s'agit-il exactement ? Pour pouvoir emprunter certaines routes, il sera demandé aux automobilistes d'acheter une vignette renouvelable tous les ans. En l'absence de vignette, le conducteur s'exposera à une contravention.

© Bilal - stock.adobe.com

Cette nouvelle mesure ne vise pas le territoire français, mais celui d'un pays voisin. C'est en effet en Belgique, où le sujet fait débat depuis de longues années, que les autorités réfléchissent à imposer l'achat d'une vignette à tous les conducteurs étrangers qui souhaitent emprunter les autoroutes. Il faut savoir que, comme dans de nombreux autres pays européens, par exemple l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, il n'existe pas de droit de péage en Belgique. Un manque à gagner certain pour pouvoir financer et entretenir les infrastructures routières que la région de Wallonie, et seulement elle, cherche à combler en faisant payer les quelque cinq millions d'automobilistes étrangers qui, selon la RTBF, la traversent chaque année.

Ce système de vignette existe déjà ailleurs. Et pas besoin d'aller bien loin puisqu'on le retrouve en Suisse, où elle coûte actuellement 42 euros à l'année, mais également en Autriche, en Hongrie et en Roumanie notamment. Pour les nombreux Français qui travaillent en Wallonie ou visitent la région en voiture tous les ans par le biais des autoroutes, que ce soit du côté de Liège, de Charleroi, de Namur ou de Mouscron, il s'agirait donc d'une dépense supplémentaire. Si cela peut un peu les rassurer, les Belges devront aussi s'acquitter des droits pour pouvoir rouler à grande vitesse sur leurs autoroutes. Enfin pas les Wallons, seulement les Bruxellois et les Flamands, soumis au même régime que les étrangers…