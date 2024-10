Combien de temps faut-il s'arrêter au STOP ? Peu d'automobilistes connaissent la règle

Beaucoup d'automobilistes ignorent le temps d'arrêt qu'il faut observer au STOP, le Code de la route est pourtant très clair.

Difficile de prendre la route sans croiser un panneau STOP. C'est l'un de de ceux que l'on voit le plus, au grand dam de nombreux automobilistes. Il faut dire que, comparé à son petit frère, le "Cédez le passage", le STOP est plus contraignant. Il impose à chaque conducteur de s'arrêter peu importe l'état du trafic. Même sur une petite route déserte très tôt le matin ou en pleine nuit, il est obligatoire d'immobiliser son véhicule, de contrôler des deux côtés, puis de repartir. Mais ces panneaux ne sont jamais mis là par hasard, la plupart du temps postés à des intersections dangereuses où le risque de collision entre véhicules est élevé.

Dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare, pour ne pas dire assez fréquent, de voir des automobilistes ne pas respecter l'arrêt au STOP. Certains les grillent délibérément, d'autres freinent mais ne s'arrêtent pas sur la large bande blanche horizontale tracée sur la route, ce qui est tout autant considéré comme une infraction. Et parmi les nombreux conducteurs qui s'arrêtent, tous ne savent pas exactement ce que dit la règle. Combien de temps faut-il s'arrêter précisément ? 1 seconde ? 3 secondes ? 5 secondes ?

© Sipa

En France, le Code de la route est pourtant très clair à ce sujet. Au STOP, il faut marquer un arrêt complet du véhicule, mais il n'y a pas de durée précise obligatoire. Ce qui est crucial, c'est que le véhicule soit totalement arrêté, c'est-à-dire que les roues soient immobiles. La manœuvre coûte dans les faits plusieurs secondes, surtout qu'il est important de bien vérifier de chaque côté que la voie soit libre avant de repartir, mais aucune loi n'impose un temps d'arrêt minimum.

En présence des forces de l'ordre, si vous préférez assurez le coup, rien n'empêche de compter jusqu'à 3 avant de contrôler à gauche et à droite. Cela peut servir face à des gendarmes trop zélés avec qui il peut être difficile d'argumenter. Le non-respect d'un STOP est puni en France d'une amende de 135 euros – minorée à 90 – et du retrait de 4 points sur le permis de conduire. Il s'agit d'une infraction grave eu égard au danger que représentent les automobilistes qui ne s'arrêtent pas devant ce panneau reconnaissable à sa forme hexagonale et à ses couleurs rouge et blanche.