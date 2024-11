Les trottinettes électriques font un carton, mais trop d'usagers ignorent cette règle essentielle qui peut coûter cher

De nombreux usagers de la route utilisent ce moyen de déplacement mais commettent une infraction qui peut valoir une grosse amende.

Les trottinettes électriques connaissent un succès fou. On en voit un peu partout, même si elles se vendent davantage en ville qu'à la campagne. De plus en plus de Français les utilisent pour effectuer de courts trajets. Certains pour aller au bureau quand c'est possible, d'autres lorsqu'ils ont une petite course à faire, pour se rendre à un rendez-vous ou tout simplement pour se déplacer en soirée, comme il est possible de le faire en voiture, en métro ou à vélo. Cette pratique à la mode est vue par certains comme un loisir, accessible à tout le monde, sauf qu'elle répond à des règles d'utilisation assez strictes.

Il faut savoir que la trottinette électrique est considérée dans le Code de la route comme un véhicule terrestre motorisé depuis le mois d'octobre 2019. Limitation de vitesse, panneaux de signalisation à respecter, âge minimum pour pouvoir la conduire, l'utilisateur ne peut pas faire ce qu'il veut, au risque de se faire verbaliser. Pourtant, il n'est pas rare de voir certains propriétaires de trottinettes électriques rouler n'importe comment au risque de causer des accrochages, aussi bien avec les autres véhicules qu'avec les piétons. Une pratique très répandue est d'ailleurs particulièrement dangereuse et peut valoir une amende assez salée.

© SICCOLI PATRICK/SIPA

Si vous habitez dans une agglomération, il est fort possible qu'il vous soit déjà arrivé de voir débouler une trottinette électrique en face de vous sur le trottoir. Si le trottoir est étroit – ce qui est le cas dans de nombreuses villes -, le risque de télescopage est grand. Et comme l'engin motorisé peut atteindre 25 kilomètres/heure en ville, c'est souvent le piéton qui cède le passage pour éviter de se faire rentrer dedans. Si de nombreux usagers se croient dans leur droit, cette mauvaise habitude constitue bien une infraction. La trottinette électrique est interdite sur les trottoirs sauf dans le cas, très rare, où le maire l'autorise.

Dans la très grande majorité des cas, les trottinettes électriques sont donc strictement destinées à la route et aux pistes cyclables. Et si jamais l'usager désire absolument circuler sur le trottoir, alors il a obligation de couper le moteur pour réduire la vitesse de sa machine. Dans le cas inverse, en plus de recevoir des noms d'oiseaux de la part de certains piétons, il sera à la merci des forces de l'ordre. Rouler sur le trottoir avec une trottinette électrique est punie par une contravention de 4ème classe. Il en coûte 135 euros au fautif, lequel peut réduire un peu les frais, à 90 euros, s'il règle la somme directement à l'agent ou alors dans un délai de 15 jours.