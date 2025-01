C'est l'astuce à connaître absolument pour mieux réchauffer sa voiture quand il fait froid – un seul geste suffit

Cette astuce toute simple pour vite réchauffer l'air de sa voiture est trop peu connue des automobilistes.

La vague de froid qui s'est installée sur une grande partie de la France n'est pas une bonne nouvelle pour les automobilistes. Au-delà des conditions de circulation souvent plus difficiles dès lors que les températures flirtent avec le 0, le froid est particulièrement inconfortable pour conduire. Et si certains modèles onéreux offrent au conducteur un volant et des sièges chauffants, ils sont largement minoritaires sur nos routes. Alors oui, le chauffage dans les voitures existe, et heureusement ! Mais vous ne le savez que trop bien, il faut plusieurs minutes avant que la chaleur ne se diffuse dans tout l'habitacle.

Le temps pour que le moteur se mette en chauffe et transforme l'air glacial de l'extérieur en air chaud. Si vous décidez de mettre la ventilation en marche dès que le moteur s'allume, votre impatience vous vaudra de recevoir de l'air froid en provenance des différentes bouches d'aération. Ce n'est vraiment pas idéal hormis si on veut attraper un gros rhume. Il est généralement conseillé d'attendre environ 5 minutes quand il fait très froid avant de mettre la ventilation en marche. Mais pour réchauffer l'atmosphère plus efficacement, il existe une astuce que tous les automobilistes devraient connaître.

© alones - stock.adobe.com

Ne rêvez pas, cette méthode très simple ne vous permettra pas d'entrer dans un véhicule déjà préchauffé. Mais elle va servir à diffuser de l'air chaud à l'intérieur de la voiture de façon beaucoup plus homogène et donc de la réchauffer plus vite. Comment ? En appuyant sur le bouton qui permet d'orienter la ventilation vers le bas, un bouton souvent représenté par un bonhomme et une flèche pointant ses pieds. Et pourquoi donc celui-là ? Parce que l'air, quand il est chauffé, devient moins dense que l'air qui l'entoure, ce qui le rend plus léger.

Ainsi, si vous faites sortir l'air chaud par les grilles d'aération les plus basses de votre véhicule il va remonter du plancher jusqu'au plafond, permettant ainsi de réchauffer rapidement l'ensemble de l'habitacle.

A l'inverse, si vous appuyez par exemple sur le bouton pour recevoir l'air sur le visage, le souffle chaud va seulement se diffuser vers le haut sans passer par la partie basse du véhicule, au niveau des jambes. Dans ce cas, il faudra beaucoup plus de temps pour que la température de votre voiture devienne agréable. Cette astuce à la portée de tous est bien utile en hiver car personne n'aime conduire dans un frigidaire.