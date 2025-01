A combien de mètres faut-il placer le triangle rouge en cas de panne ? Trop peu connaissent cette règle de sécurité essentielle

Un grand nombre d'automobilistes ne sait pas à quelle distance placer le triangle rouge lors d'un arrêt forcé sur la chaussée.

Il est, comme le gilet jaune fluorescent, obligatoire depuis 2008. Le triangle de présignalisation est un dispositif de sécurité routière conçu pour alerter les autres usagers de la route d'un danger imminent. En cas d'immobilisation sur la chaussée, causée par une panne ou un accident, l'automobiliste doit placer son triangle, généralement de couleur rouge avec des bandes réfléchissantes, derrière son véhicule afin de prévenir les autres conducteurs d'un obstacle inhabituel.

Mais pour être vu suffisamment tôt des autres usagers de la route, ce triangle doit être installé à une certaine distance de son véhicule. A combien de mètres précisément ? Trop peu d'automobilistes le savent, et certains peuvent parfois faire n'importe quoi dans une situation critique et angoissante. Il existe pourtant une distance réglementaire à respecter. Elle dépend de la route sur laquelle a lieu la panne ou l'accident. Hors agglomération, sur une nationale ou une départementale, il faut compter environ 30 mètres. Pour s'en rapprocher au plus près, le mieux est de faire 30 grands pas à partir de l'arrière de votre voiture.

Il est intéressant de savoir que la mise en place du triangle, indiquée dans l'article R.416- 19 du Code de la route, vaut pour les véhicules immobilisés sur la chaussée mais pas pour ceux immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence. Et mieux vaut ne pas oublier de l'utiliser quand une situation l'exige car l'amende peut monter jusqu'à 750 euros. Sur autoroute, où la vitesse est plus élevée et donc les distances de freinage plus grandes, il est préconisé de placer le triangle beaucoup plus loin, à environ 100 mètres.

Il faut toutefois garder à l'esprit que certaines situations ne permettent pas de descendre de son véhicule pour aller installer le triangle en toute sécurité. C'est par exemple le cas lorsque la circulation est dense et le risque de se faire renverser élevé. Les forces de l'ordre ne pourront pas vous verbaliser si vous n'avez pas pu placer votre équipement de signalisation derrière votre véhicule pour cette raison.

Il est en revanche obligatoire d'en posséder un dans son véhicule. En cas de contrôle de police, un individu dans l'incapacité de montrer son équipement, que les automobilistes ont l'habitude de ranger dans le coffre, encourt une amende forfaitaire de 135 euros.