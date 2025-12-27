Beaucoup d'automobilistes ne le savent pas : le frein de leur voiture a une fonction cachée très pratique

Cette fonction est très facile à utiliser mais de nombreux automobilistes ne la connaissent pas.

Voici un réglage dont il est bien difficile de se passer dès qu'on en a compris l'utilité ! Il équipe désormais de nombreux véhicules mais peu d'automobilistes y font vraiment attention. Il faut dire que ce réglage concerne tout particulièrement les freins de votre voiture, un élément capital avec lequel on a peu envie de s'amuser au volant en modifiant ses habitudes de conduite au quotidien.

Il est pourtant très pratique dans certaines situations ! Parmi les aides à la conduite encore méconnues du grand public, on trouve donc notamment le système "Auto Hold". Ce dispositif très pratique a pour but de faciliter la vie du conducteur dans les situations de circulation dense ou à l'arrêt, comme les embouteillages ou les feux rouges.

Si la France y a longtemps été réfractaire, la boîte automatique s'impose de plus en plus dans nos voitures modernes. Ce système concerne justement les véhicules à boîte automatique. Le principe est simple : lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le conducteur relâche la pédale de frein, la fonction "Auto Hold" maintient automatiquement les freins serrés pour éviter que la voiture ne recule ou n'avance "toute seule", comme c'est le cas sur une voiture à boîte automatique en mode 'Drive". Avec le système AutoHold, plus besoin de rester appuyé sur la pédale quand on est immobilisé ! Le système se désactive dès qu'on accélère à nouveau, permettant un redémarrage en douceur.

Concrètement, la mise en oeuvre est très facile. Sur la plupart des voitures équipées, il suffit d'appuyer sur un bouton spécifique "Auto Hold" pour activer la fonction. Ce bouton peut aussi être visible avec un logo A entouré d'un cercle. C'est notamment le cas sur les derniers SUV de Renault comme l'Austral ou même la dernière Clio. La marque française en fournit d'ailleurs le mode d'emploi détaillé sur son site internet.

Le bouton AutoHold (avec le "A") sur la dernière Renault Clio est situé près du frein de parking électrique. © Renault

Une fois le système AutoHold lancé, un voyant s'allume alors au tableau de bord pour indiquer qu'elle est opérationnelle. Ensuite, il n'y a plus qu'à conduire normalement. A chaque arrêt, un nouvel appui marqué sur la pédale de frein déclenche le maintien automatique des freins jusqu'à la prochaine accélération.

Attention cependant à ne pas confondre cette fonction avec un frein de parking automatique. Elle ne maintient les freins que temporairement à l'arrêt. Pour stationner de façon prolongée, il faut toujours serrer le frein à main traditionnel ou électrique. Certains systèmes modernes le font toutefois automatiquement au bout de quelques minutes à l'arrêt.

Le système Auto Hold est installé par de nombreuses marques automobiles comme celles du groupe Volkswagen, Mercedes mais aussi Renault, Toyota, Hyundai, Kia ou encore Ford. Si vous possédez une voiture à boîte auto, pensez à vérifier si elle en est équipée. Cela pourrait bien changer votre expérience de conduite dans les embouteillages !