La météo du week-end de Pâques se précise : une bonne et une mauvaise nouvelle pour la chasse aux œufs

Le week-end de Pâques survient assez tôt cette année. Les prévisions sont tombées et les météorologues mettent en garde face à un phénomène à ne pas négliger.

La météo change pour la fin mars avec la fin de la douceur et le retour d'un temps plus perturbé. Le début du mois d'avril sera ponctué par le week-end de Pâques, le dimanche 5 et lundi 6. Il tombe plus tôt que l'année dernière (autour du 20 avril). Le climat sera-t-il agréable pour la chasse aux œufs ? Les premières prévisions sont tombées. La semaine du 30 mars, le temps pourrait rester changeant, entre averses et éclaircies. Le pourtour méditerranéen resterait au sec.

Pour le week-end de Pâques, le temps redeviendrait plus calme et plus anticyclonique. C'est une bonne nouvelle pour être en extérieur en quête de chocolats. Des averses restent possibles, mais il devrait majoritairement s'agir d'alternances entre nuages et éclaircies. Il n'y a pas de perturbations marquées annoncées.

Météo du lundi 6 avril au matin © La Chaine météo

Il faudra toutefois faire attention à un autre phénomène : les gelées matinales. Il devrait, en effet, faire assez frais en début de journée. Les températures pourraient même tomber légèrement en dessous des normales de saison. "Pour les plus matinaux, notamment lors des chasses aux œufs organisées tôt dans les jardins ou les parcs, il faudra donc prévoir une petite laine. L'herbe pourrait être fraîche, voire blanchie localement, dans les zones les plus exposées", précise La Chaine Météo. Il s'agit d'une météo de saison : le gel début avril est assez fréquent ces dernières années.

Plus en détail, pour le samedi 4 avril, des averses devraient toucher le nord-est de la France. Il pourrait ne faire que quelques degrés le matin et l'après-midi entre 9 et 14 degrés. Dimanche, le temps deviendrait plus sec avec de belles éclaircies, notamment sur la moitié nord, et des températures assez similaires à la veille. Le climat froid devrait se maintenir le jour férié, avec le retour des averses à l'est l'après-midi. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.

Ce week-end marquera aussi le début des vacances scolaires pour la zone A. Le temps devrait rester calme avec une extension de l'anticyclone. Les températures pourraient remonter à l'approche de la mi-avril grâce à un flux de sud. Des fortes amplitudes thermiques entre le matin et l'après-midi seraient alors de nouveau possibles.