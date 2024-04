Le sable du Sahara arrive, voici l'erreur à éviter pour ne pas abîmer votre voiture

Nettoyer du sable sur une voiture demande quelques précautions importantes pour ne pas endommager la carrosserie.

Des températures dépassant les 20 degrés début avril, voilà qui donne envie de se réjouir. Sauf que les prévisions météo du week-end à venir ne vont pas faire que des heureux. Elles risquent même de désespérer de très nombreux automobilistes. Car la vague d'air chaud venue d'Afrique et attendue sur l'Hexagone à partir de samedi ne va pas venir toute seule. Elle va amener avec elle du sable, beaucoup de sable, en provenance directe du désert de Sahara. Le phénomène, déjà constaté sur le sud-est de la France il y a quelques jours, va cette fois se généraliser sur une grande partie du territoire. Si le passage du ciel du bleu à l'orange lui donne un côté quelque peu apocalyptique, c'est surtout le dépôt d'infinis grains de sable au sol qui font penser à la fin du monde.

Car si les prévisions se confirment, ce sont bien des millions de Français qui vont se retrouver avec une voiture sale à la sortie du week-end. Peu importe la couleur de votre véhicule, claire ou sombre, le sable va venir jaunir temporairement la carrosserie. Problème, comme dans les vêtements après une journée à la plage, le sable est particulièrement collant et s'incruste un peu partout. N'espérez pas qu'il disparaisse tout seul, et même une averse ne débarrasserait pas votre véhicule de tous les grains d'autant plus que la pluie risque elle aussi d'être chargée en sable… Pour éviter qu'il s'attaque à la carrosserie, il est fortement recommandé de ne pas trop tarder avant de laver sa voiture. Mais attention, il y a quelques règles à connaître absolument avant de nettoyer un véhicule ensablé.

Premièrement, ne jouez pas la facilité, à savoir se précipiter dans une station de lavage automatique équipée de rouleaux. La dizaine d'euros dépensée pourrait en effet vous revenir beaucoup plus cher car les rouleaux ne font pas bon ménage avec le sable. Leur frottement avec les grains sur la carrosserie ont de fortes chances de causer des rayures sur la peinture voire sur les vitres. Et là pour réparer les dommages, la note chez le carrossier risque d'être très salée. La meilleure façon de se débarrasser du sable sur une voiture est de privilégier un nettoyage au jet ou à la maison, mais là aussi certains gestes sont à bannir. L'éponge et le chiffon, habituellement efficaces pour enlever les traces de saleté, vont déplacer les grains et également provoquer des rayures sur la peinture. Alors comment faire ?

La solution est d'utiliser un jet d'eau, si possible avec une forte pression, pour faire partir tous les grains de sable collés sur la voiture. Il ne faut pas hésiter à insister sur toutes les parties du véhicule, y compris celles du bas et sur les roues. La pression de l'eau va permettre d'enlever tout le sable et de redonner à votre voiture sa couleur d'origine. Une dernière recommandation pour la route : pensez toujours à garder une certaine distance avec votre véhicule quand vous utilisez un jet à haute pression pour ne pas abîmer... sa peinture ou les joints de portière. Ce serait ballot.