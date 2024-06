Ce produit élimine la saleté des jantes, il coûte moins de 2 euros et tout le monde en a chez soi

Cette astuce permet de nettoyer les jantes de voitures avec un ingrédient pas cher et connu de tous.

Contrairement aux idées reçues, les jantes d'une voiture ne sont pas là que pour faire joli. Évidemment, leur graphisme donne un style et affirme le caractère d'un véhicule. Mais le rôle des jantes ne s'arrête pas à l'esthétisme, loin de là. Fixées aux moyeux des roues, elles maintiennent les pneus en place et assurent notamment la transmission de la puissance du moteur à la route. Lorsque vous accélérez ou freinez, les jantes jouent un rôle crucial dans la transmission de ces forces aux pneus. Il n'en reste pas moins que leur design est un atout de séduction pour les constructeurs qui proposent souvent différentes jantes sur un même modèle en fonction de la finition (et donc du prix).

Le problème des jantes, c'est qu'elles se salissent très vite. La poussière des freins, la saleté des routes, la pollution atmosphérique notamment celle issue des gaz d'échappement ainsi que les conditions météorologiques contribuent à brunir les jantes, qu'elles soient en tôle d'acier ou en aluminium. Il est possible de les nettoyer avec un jet à haute pression ou en passant sa voiture aux rouleaux mais cela a un coût et le résultat n'est pas toujours très satisfaisant. Pour obtenir des jantes toutes propres, la meilleure solution est de les nettoyer à la main pour réussir à enlever toute la saleté incrustée dans chacun des recoins. Il est vrai que cela nécessite un peu d'énergie mais il est possible de faire de belles économies en le faisant soi-même.

© 123RF

Surtout si vous utilisez un produit que l'on trouve dans à peu près toutes les maisons. Vous n'y pensez peut-être pas quand vous ouvrez votre frigidaire mais il est très probable qu'il contient un liquide hyper efficace pour nettoyer les jantes de voiture. Vendue le plus souvent à moins de 2 euros en grandes surfaces, la bouteille de Coca-Cola d'un litre et demi est l'ingrédient pas cher et validé par de nombreux experts pour donner une deuxième vie à vos jantes. Le mode opératoire pour les laver est assez simple :

Commencez par verser le célèbre soda américain directement sur les jantes puis laissez agir quelques minutes

Frottez sur les tâches les plus tenaces avec du papier aluminium que vous pouvez froisser pour faire une petite boule

Rincez abondamment à l'eau claire pour enlever tous les résidus de sucre du soda qui pourraient rendre les jantes collantes

Essuyez les jantes avec un chiffon propre et sec pour éviter les tâches d'eau

Renouvelez l'opération si nécessaire

L'acide phosphorique que contient le Coca va dissoudre la saleté, la crasse et les résidus de poussière de frein déposés sur les jantes de votre voiture. Cette astuce doit toutefois être employée occasionnellement car l'acidité du soda peut potentiellement endommager la finition des jantes si vous le faites trop souvent. Il est par ailleurs recommandé d'appliquer une cire après le lavage afin de protéger les jantes et aider à repousser la saleté, ce qui vous laissera un petit peu plus de temps avant le prochain nettoyage.