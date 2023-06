Cette "roue de secours" n'est pas sans risques, vous devriez vérifier celle de votre voiture

Sur la route, personne n'est à l'abri d'une crevaison. Et quand cela arrive, mieux vaut avoir dans son coffre une roue de secours adaptée à la conduite pour ne pas se mettre en danger.

C'est le cauchemar de tout automobiliste. Crever un pneu pendant un trajet a de quoi angoisser n'importe quel conducteur ou conductrice, surtout quand c'est la première fois que ça arrive. Si retrouver son véhicule en stationnement avec un pneu à plat n'a déjà rien de marrant, être victime d'une crevaison en roulant est bien pire. Il faut déjà savoir que quand un pneu éclate, la trajectoire de votre véhicule se trouve largement impactée, surtout si vous circulez à grande vitesse, sur une autoroute par exemple.

La frayeur passée, une fois la tenue de route maîtrisée, il faut trouver un endroit pour s'arrêter. Là encore, le stress est plus grand sur autoroute car la bande d'arrêt d'urgence n'est pas le lieu le plus sécurisé qui soit. Enfin, il faut pouvoir changer sa roue, dans des conditions pas toujours idéales. Si vous n'avez pas le matériel et que le cric est un objet totalement inconnu pour vous, il ne vous reste plus qu'à appeler une dépanneuse et à attendre son arrivée.

Plusieurs types de roues de secours et toutes ne se valent pas, loin de là !

Si vous avez décidé de jouer au mécano – ce qui vous fera gagner du temps et possiblement de l'argent selon votre contrat d'assurance -, il est primordial de savoir quel type de roue va remplacer celle désormais hors-service. Aujourd'hui, de moins en moins de véhicules sont vendus avec une roue de secours, les constructeurs préférant les équiper d'une simple bombe anti-crevaison. Si vous n'avez pas de roue de secours, on ne saurait que trop vous conseiller d'en acheter une car elle pourrait vous enlever une belle épine du pied en cas de crevaison.

Mais lors de l'achat, deux options s'offrent à vous : choisir une roue de secours classique ou une roue galette. Quelle différence existe-t-il entre les deux ? La roue de secours est semblable aux quatre roues de votre véhicule (à condition évidemment de bien choisir sa taille) alors qu'une galette est plus petite et plus fine. Le seul avantage de cette dernière, hormis son coût moindre (comptez entre 75 et 130 euros), est qu'elle se range plus facilement dans un coffre.

Mais, à l'inverse d'une roue de secours classique qui peut vous permettre de rouler normalement à condition que le pneu soit suffisamment gonflé, la galette est uniquement une roue de dépannage. Une mois montée, elle peut seulement vous permettre de rallier le garage le plus proche pour être remplacée... Avec de nouveaux coûts à la prévoir. La durée de vie de la roue galette est très courte – 100 kilomètres tout au plus – et ses caractéristiques nécessitent d'adapter sa conduite.

Plus petite que les autres roues, la galette provoque de fait un déséquilibre sur le véhicule, ce qui peut se révéler dangereux, surtout sur une chaussée glissante. Cela explique qu'il est recommandé de ne jamais dépasser les 80 kilomètres/heure, ce qui n'est pas un souci en ville mais est plus problématique sur autoroute, qui est, vous l'aurez compris, définitivement le pire endroit pour crever un pneu !