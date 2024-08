C'est dangereux et l'amende est de 135 euros, ce petit oubli pourrait gâcher vos vacances

Il faut toujours penser à tout avant de prendre la route car certains oublis peuvent coûter cher.

Au volant peut-être plus qu'ailleurs, mieux vaut ne pas être trop tête en l'air. Savoir anticiper une situation potentiellement dangereuse est essentielle pour éviter les accidents de la route. Un enfant qui traverse la route juste devant vous, un ralentissement soudain du trafic, un véhicule qui se rabat brutalement sur le votre...il existe des dizaines de cas dans lesquels le conducteur doit être alerte pour pouvoir poursuivre son chemin sans encombre. Mais cette vigilance ne doit pas se limiter à la conduite. Chaque automobiliste a aussi le devoir de s'assurer que son véhicule est en état de rouler en respectant les règles de sécurité.

Certaines vérifications, comme le bon fonctionnement des phares et des clignotants, viennent naturellement en tête. Mais il en existe d'autres moins évidentes, comme celle de vérifier si on a bien à portée de mains un équipement qui est devenu obligatoire il y a une quinzaine d'années. Afin de renforcer la sécurité routière, le Code de la route exige en effet depuis 2008 que tout automobiliste possède dans son véhicule deux objets qui peuvent lui sauver la vie en cas de panne ou d'accident.

© 123RF

On ne pense pas toujours au pire avant de prendre le volant, pourtant toute situation doit être anticipée. C'est pour cela qu'il est important de vérifier avant de partir, surtout pour un long trajet, si l'on a bien quelque part dans la voiture un gilet jaune et un triangle de présignalisation, que ce soit dans le coffre, sous un siège ou dans la boîte à gants. Ces équipements ont été conçus pour permettre aux conducteurs victimes d'un problème sur la route de le signaler aux autres usagers.

Si vous n'êtes pas convaincus de leur utilité, pourtant démontrée, sachez qu'il vaut mieux être en possession de ces deux équipements en cas de contrôle de police ou de gendarmerie. En cas d'absence de l'un ou des deux objets dans le véhicule, vous serez sommés de payer une amende de première classe, soit de 11 euros. La note sera beaucoup plus salée si jamais vous ne les avez pas donc ne les utilisez pas alors que votre voiture se retrouve à l'arrêt sur la route. Il vous en coûtera alors 135 euros, ce qui, ajouté au danger d'être immobilisé sur les voies, fait beaucoup.

En cas de stationnement d'urgence sur la chaussée, il est obligatoire d'enfiler son gilet jaune et fortement conseillé de placer son triangle rouge une trentaine de mètres en amont du véhicule en panne ou accidenté. On est mieux vu grâce au gilet fluorescent, notamment de nuit, ce qui réduit le risque de se faire percuter. Le triangle de présignalisation sert quant à lui à prévenir de la présence d'un obstacle sur la route. Les autres automobilistes sont alors alertés d'un potentiel danger et le réflexe normal est de ralentir. D'où l'intérêt de toujours avoir son gilet jaune et son triangle rouge à portée de mains. A défaut, vous pouvez en trouver pour moins de 10 euros dans le commerce.