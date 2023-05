Bison Futé : journée difficile dans le sens des retours ce lundi de Pentecôte

BISON FUTÉ. Après avoir profité d'un long week-end ensoleillé sur toute la France, vous serez assez nombreux à prendre la route dans le sens des retours en ce lundi de Pentecôte, particulièrement dans le quart nord-ouest de la France.

[Mis à jour le 29 mai 2023 à 6h30] Pour tous les Français partis trois jours à l'occasion de ce nouveau long week-end du mois de mai, il va être temps de songer à rentrer à la maison. Si vous avez bien pu profiter du soleil, présent depuis plusieurs jours sur la quasi-totalité du territoire, il vous accompagnera aussi sur le chemin du retour en ce lundi de Pentecôte. Il fera donc chaud sur les routes en cette journée fériée classée orange dans le sens des retours par Bison Futé. Mais c'est surtout dans le quart nord-ouest du pays que les plus grosses difficultés sont attendues.



Il est ainsi préconisé de rejoindre ou de traverser la région Ile-de-France avant 14h au risque d'être ensuite englué dans les bouchons. Les retours depuis la Normandie via l'autoroute A13 seront nombreux et la jonction entre Caen et la capitale sera fortement ralentie entre 10h et 20h. Entre Le Mans et Paris, l'A11 risque d'être assez chargée de 16h à 19h. En Bretagne, si vous avez choisi de prendre la nationale 165 entre Quimper et Nantes, de gros ralentissements sont prévus par Bison Futé pendant une grande partie de la journée (de 10h à 19h). Dans le sud de la France, c'est aussi dans l'après-midi que le trafic devrait être le plus dense, comme sur l'A7 entre Marseille et Lyon de 12h à 18h, sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse de 15h à 19h, ou sur l'A62 entre Toulouse et Bordeaux de 16h à 18h.

Les prévisions Bison Futé pour le week-end de la Pentecôte. Les couleurs jour par jour

Le site en charge de l'information routière prévoit un trafic très dense dans le sens des retours lundi.

Lundi 29 mai 2023 : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Quel trafic ce lundi 29 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des retours :