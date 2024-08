Bison Futé : samedi noir sur les routes, voici les dernières prévisions du 3 août

BISON FUTÉ 3 AOÛT. La journée sera très perturbée sur les routes avec une nouvelle très grande vague de départs en vacances. Voici les prévisions dans le détail.

Les samedi s'enchaînent et se ressemblent sur les routes. Comme le 27 juillet, le samedi 3 août est classé noir sur toute la France dans le sens des départs. Bison Futé prévoit un trafic très perturbé sur l'ensemble des grands axes du pays et s'attend à voir des centaines de milliers d'automobilistes investir les autoroutes en direction du littoral et des traditionnels lieux de vacances d'été.

Si vous n'êtes pas très matinal, vous risquez de vite vous retrouver piégés dans les embouteillages. Ainsi, sur l'A7, au niveau de Lyon en direction du sud, le trafic sera déjà très perturbé aux alentours de six heures, tout comme sur l'A10 depuis Paris vers Orléans. Ces deux grandes autoroutes seront chargées une bonne partie de la journée, à l'instar de l'A9 de Orange jusqu'en Espagne en passant par Montpellier et Narbonne. Dans la région, l'A61 ne sera pas en reste avec des difficultés attendues pour faire la liaison entre Toulouse et Narbonne.

En Île-de-France, comme presque toujours lors des week-ends des mois de juillet et d'août, les premiers signes de ralentissement apparaîtront très tôt, avec une circulation dense dès le milieu de la nuit sur les autoroutes A6B et A10. C'est vers la fin de la matinée que le pic devrait être atteint avant une diminution progressive du trafic et un retour à la normal attendu en début d'après-midi.

Sur l'A7, il est préférable d'éviter les trajets entre Lyon et Orange de 6h à 16h, et entre Orange et Marseille de 10h à 18h

Sur l'A9, évitez de circuler entre Orange et Montpellier de 11h à 14h, Montpellier et Narbonne de 10h à 20h, et Narbonne et l'Espagne de 9h à 18h

Sur l'A10, des difficultés sont attendues entre Paris et Orléans de 6h à 11h, Orléans et Poitiers de 8h à 13h, et Poitiers et Bordeaux de 10h à 14h

Évitez autant que possible la N12 entre Rennes et Morlaix de 16h à 18h

Pour ceux qui envisagent de voyager sur l'A63, il est conseillé de ne pas circuler entre Bordeaux et l'Espagne de 10h à 12h

Sur l'A61, le trafic sera très dense entre Toulouse et Narbonne de 10h à 16h

Sur l'A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, les horaires critiques seront de 10h à 17h

Enfin, la circulation sera difficile dans le Tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l'Italie de 10h à 14h

Pour le retour, les prévisions sont un peu moins pessimistes. La journée est classée orange sur l'ensemble du territoire à l'exception de l'Île-de-France et de l'arc méditerranéen qui sont en rouge. Les autoroutes en provenance du sud du pays (A7, A8, A9, A75) seront très fortement empruntées tout au long de la journée. En Île-de-France, les ralentissements seront importants aux différentes barrières de péages. Bison Futé prévient que ces difficultés de circulation autour de la capitale seront accentuées par les déplacements liés aux Jeux olympiques. Armez-vous de patience si vous avez prévu de voyager en voiture ce samedi !