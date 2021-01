Voitures les plus vendues : classement, photos, le top 30 de 2020

Vous êtes plutôt Peugeot ? Renaut ? BMW ? Savez-vous lesquelles sont les plus vendues en France ? Voici le tout nouveau classement 2020 avec le top 30 des modèles les plus écoulés durant l'année.

[Mis à jour le 7 janvier 2020 à 16h51] Une année de pandémie mondiale et le marché de l'automobile s'effondre. Entre le confinement et les restrictions de déplacement, prendre sa voiture était un luxe en cette année 2020, en acheter une en était un très grand. Sur l'ensemble de l'année 2020, le marché automobile a lourdement chuté à -25,5%, à 1 650 118 d'unités vendues soit le niveau de 1972. D'après les chiffres cités par nos confrères de l'Argus, deux mois se sont conclus sur une variation positive cette année, juin (+1,2%) et juillet (+4%) alors que la chute la plus vertigineuse a été enregistrée en avril (-88,8%). Au rayon des bonnes nouvelles, l'électrique se porte de mieux en mieux. Selon les données de AAA Data, un total de 110 913 véhicules électriques (contre 42 764 en 2019) et 243 666 véhicules hybrides (125 436 en 2019), dont 74 590 hybrides rechargeables (18 592), ont été commercialisés en 2020 soit 6,7% du marché des voitures neuves en France.

1er : Peugeot 208 Pour la seconde année consécutive, la marque au Lion truste la première place de ce classement avec la Peugeot 208. Elue voiture de l'année 2020, la citadine a été écoulée à 92 796 exemplaires soit 5,6% du marché.

Du côté des modèles, la Peugeot 208 II, élue voiture de l'année, caracole toujours en tête des ventes devant sa grande rivale la Renault Clio V, la Peugeot 2008 complète ce podium 100% Français. Notons également l'apparition dans le top 10 de la Renault Zoé, voiture 100% électrique du constructeur. Pour découvrir le détail du classement et connaître les 20 voitures les plus vendues en France en 2020, cliquez sur la photo ci-dessous !

Pour rappel, voici les chiffres de vente des années précédentes.

Voitures les plus vendues en 2019 :

Peugeot 208 (84 948) Renault Clio IV (78 041) Citroën C3 III (74 585) Peugeot 3008 II (67 858) Dacia Sandero (62 826) Renault Captur (60 897) Peugeot 2008 (57 248) Peugeot 308 II (52 894) Renault Twingo III (46 016) Dacia Duster 2 (44 651)

Voitures les plus vendues en 2018 :

Renault Clio : 123 000 Peugeot 208 : 102 000 Peugeot 3008 : 84 000 Citroën C3 : 77 000 Dacia Sandero : 70 077 Renault Captur : 67 396 Peugeot 2008 : 66 284 Peugeot 308 : 63 218 Dacia Duster : 46 931 Renault Twingo : 46 372

Voitures les plus vendues en 2017 :

Renault Clio : 117 541 Peugeot 208 : 97 663 Peugeot 3008 : 74 297 Renault Captur : 68 773 Peugeot 2008 : 67 979 Citroën C3 : 67 276 Peugeot 308 : 66 163 Dacia Sandero : 61 481 Renault Mégane : 51 536 Renault Twingo : 39 022

Voitures les plus vendues en 2016 :

Renault Clio : 112 000 Peugeot 208 : 97 830 Peugeot 308 : 75 509 Renault Captur : 70 000 Peugeot 2008 : 65 000 Dacia Sandero : 56 199 Citroën C3 : 51 000 Renault Mégane : 45 776 Citroen C4 Picasso : 40 880 Renault Twingo : 40 793

Voitures les plus vendues en 2015

1. Renault Clio : 108 000 exemplaires

2. Peugeot 208 : 90 000 exemplaires

3. Peugeot 308 : 75 000 exemplaires

4. Renault Captur : 72 000 exemplaires

5. Peugeot 2008 : 63 000 exemplaires

6. Citroën C3 : 56 000 exemplaires

7. Renault Scénic : 46 000 exemplaires

8. Renault Twingo : 45 000 exemplaires

9. Dacia Sandero : 45 000 exemplaires

10. Citroën C4 Picasso : 44 000 exemplaires

Voitures les plus vendues en 2014

1. Renault Clio : 105 182 exemplaires

2. Peugeot 208 : 83 965 exemplaires

3. Renault Captur : 62 985 exemplaires

4. Peugeot 308 : 60 842 exemplaires

5. Citroën C3 : 59 627 exemplaires

6. Peugeot 2008 : 54 161 exemplaires

7. Renault Scénic : 49 068 exemplaires

8. Citroën C4 Picasso : 45 339 exemplaires

9. Renault Mégane : 44 791 exemplaires

10. Dacia Sandero : 44 357 exemplaires

Voitures les plus vendues en 2013

1. Renault Clio : 103 172 exemplaires

2. Peugeot 208 : 90 484 exemplaires

3. Citroën C3 : 53 376 exemplaires

4. Renault Scenic 3 : 50 968 exemplaires

5. Renault Mégane 3 : 43 070 exemplaires

6. Dacia Sandero : 42 841 exemplaires

7. Renault Captur : 39 629 exemplaires

8. Volkswagen Polo : 39 068 exemplaires

9. Renault Twingo : 39 032 exemplaires

10. Peugeot 3008 : 38 427 exemplaires

Voitures les plus vendues en 2012

1. Renault Clio : 118 907 exemplaires

2. Renault Mégane : 118 149 exemplaires

3. Citroën C3 : 85 931 exemplaires

4. Citroën C4 : 74 762 exemplaires

5. Peugeot 208 : 66 368 exemplaires

6. Peugeot 207 et 206+ : 65 295 exemplaires

7. Peugeot 308 : 45 746 exemplaires

8. Volkswagen Polo : 44 181 exemplaires

9. Peugeot 3008 : 43 863 exemplaires

10. Renault Twingo : 39 697 exemplaires

Voitures les plus vendues en 2011

1. Renault Clio : 149 044 exemplaires vendus

2. Peugeot 207/206+ : 147 501 exemplaires

3. Renault Mégane : 145 221 exemplaires

4. Citroën C3 : 110 901 exemplaires

5. Citroën C4 : 93 373 exemplaires

6. Renault Twingo : 68 235 exemplaires

7. Peugeot 308 : 62 274 exemplaires

8. Volkswagen Polo : 53 582 exemplaires

9. Peugeot 3008 : 53 297 exemplaires

10. Dacia Duster : 51 612 exemplaires

Voitures les plus vendues en 2010

1. Peugeot 207/206+ : 182 996 exemplaires

2. Renault Clio : 161 409 exemplaires

3. Renault Mégane : 155 118 exemplaires

4. Citroën C3 : 130 688 exemplaires

5. Renault Twingo : 92 185 exemplaires

6. Citroën C4 : 77 419 exemplaires

7. Dacia Sandero : 68 016 exemplaires

8. Peugeot 308 : 63 395 exemplaires

9. Peugeot 3008 : 50 027 exemplaires

10. Volkswagen Polo : 48 805 exemplaires