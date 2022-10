"Pénurie d'essence : la carte des stations essence, Total à sec ? Où et quand faire le plein ?"

PENURIE ESSENCE. La fin de la pénurie de carburant est-elle pour bientôt ? Pourquoi n'y a-t-il plus d'essence chez Total ? On fait le point sur les dernières infos et la carte pour trouver de l'essence et du gazole près de chez vous.

[Mis à jour le 8 octobre 2022 à 15h08] Peut-on espérer une fin prochaine de la pénurie de carburant ?Le gouvernement tente de rassurer. Alors que les Français craignent des pénuries de carburant et que, vendredi, une station-service sur cinq rencontrait des difficultés d'approvisionnement, les membres de l'exécutif multiplient les sorties dans les médias pour expliquer aux automobilistes le bon comportement à adopter. C'est notamment le cas du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, interrogé par Franceinfo : "Il y a un sujet, c'est de ne pas se retrouver avec un mouvement de panique qui fait que des automobilistes se disent que, puisqu'il y aura une pénurie, ils se ruent dans les stations quand elles sont ouvertes", a-t-il expliqué, samedi 8 octobre.

La veille, déjà, Emmanuel Macron avait déclaré lors d'une conférence de presse depuis Prague, en République tchèque : "Je veux ici vraiment avoir un message d'abord pour vous dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais aussi d'appel au calme", exhortant les Français à ne pas céder à la panique. Le président de la République a rappelé que "des mouvements de grève, liés à des revendications salariales dans le groupe Esso puis dans le groupe Total", ont "conduit à des ruptures dans certaines stations" et à "des mouvements de panique [...] ce qui généralement accélère le même effet". Affirmant que "chacun des groupes [...] est en train de finaliser des négociations salariales pour que ses salariés puissent le plus vite retourner au travail", il a également appelé "chacune et chacun à la responsabilité".

Se dirige-t-on vers une amélioration dans les stations-service notamment chez Total ? Si l'on se fie aux derniers relevés communiqués par le gouvernement, cette accalmie est loin d'être encore visible. Alors qu'Olivier Véran avait évoqué mercredi 5 octobre le pourcentage de 10% des stations touchées par une pénurie sur un ou plusieurs carburants, 30% en région Hauts de France, Olivia Grégoire ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce, a évoqué vendredi 7 octobre celui de 15% des stations en difficulté d'approvisionnement.

Pour faire face à ces difficultés, des mesures ont été annoncées dont l'autorisation de circulation des camions citernes ravitailleurs ce dimanche 9 octobre. "Nous sommes en train d'améliorer la situation, ça va prendre deux ou trois jours a priori. Sur la base de ce que les pétroliers peuvent rapatrier depuis la Belgique et depuis Rouen, et pour faciliter les choses nous libérons une partie de nos stocks stratégiques ", avait déjà assuré jeudi soir sur BFMTV la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Fruit de la conjoncture entre la remise à la pompe de 20 centimes par litre dans les stations-service TotalEnergies et un mouvement de grève au sein de l'entreprise pour réclamer une augmentation des salaires qui entame sa deuxième semaine, la pénurie de carburant s'enlise par endroit.

Où y a-t-il des pénuries d'essence ?

Peu à peu, la situation s'est tendue dans plusieurs régions. A l'Ile de France ou les Bouches du Rhône vite touchées à l'approche du week-end dernier, s'est ajouté les Hauts-de-France particulièrement en Nord-Pas de Calais. La communication du géant assure "qu'il n'y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers". Le groupe explique également, que depuis le début du mois de septembre, les stations-service connaissent "une affluence importante au sein de [leur] réseau de stations (+30% environ)". Reste une ultime solution, déjà adoptée par de nombreux automobilistes ces derniers jours : se tourner vers les concurrents et autres fournisseurs de carburant, quitte à payer plus cher.

Plusieurs solutions existent pour savoir où faire le plein et les stations en rupture de stock. Tout d'abord l'application Mon Essence propose un relevé fait à partir des remontées des utilisateurs qui signalent les stations à sec. Le projet est 100% collaboratif.

Vous pouvez également retrouver ci-dessous une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées. Vous pouvez la retrouver sur le site de Total.

Quelle pénurie d'essence à Paris ? La liste des stations

Vous trouverez ci-dessus une liste publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr.

Quelle pénurie d'essence à Marseille ? La liste

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Marseille est disponible ci-dessus.

Quelle pénurie d'essence à Lyon ? La liste

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Lyon est disponible ci-dessus.