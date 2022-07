GP de Grande-Bretagne F1 : horaires, chaînes TV, programme... Comment suivre le Grand Prix en direct ?

GP SILVERSTONE F1. Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 se tient ce week-end sur le célèbre circuit de Silverstone. A quelle heure aura lieu le départ dimanche, quand sont programmées les qualifications et sur quelle chaîne TV les suivre ? Voici le programme complet de ce GP de Grande-Bretagne !

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 11h46] Si Monaco est le Grand Prix du glamour, Monza le temple de la vitesse, le circuit de Silverstone est attaché à l'histoire de la F1 puisque c'est sur cet ancien aérodrome qu' a eu lieu le tout premier Grand Prix comptant pour le championnat du monde de F1 en 1950. Le Grand Prix de Grande-Bretagne est donc naturellement très prisé des pilotes et des écuries, d'autant que nombre d'entre elles sont installées à quelques kilomètres du circuit basé à la limite du Northamptonshire et du Buckinghamshire.

Ce week-end, la course pourrait en plus prendre des allures de tournant au championnat du monde puisque Ferrari est déjà dos au mur. Si la F1 2022 de la firme italienne a montré très vite sa fougue et son rythme notamment en qualifications, sa fiabilité pose question et a déjà causé nombre d'embûches à Charles Leclerc et Carlos Sainz. 3e au championnat avec 126 points, le Monégasque accuse 49 points de retard sur le leader, le champion du monde en titre Max Verstappen (175 points) alors que Sergio Perez occupe la 2e place (129 points). Retrouvez le programme du GP de Grande-Bretagne ainsi que les chaînes et horaires de diffusion TV ci-dessous !

Le GP de Grande-Bretagne 2022 est programmé ce dimanche 3 juillet 2022. Les essais libres débuteront vendredi 1er juillet alors que la séance de qualifications aura lieu samedi 2 juillet.

Quels sont les horaires des essais libres du GP de Grande-Bretagne 2022 ?

Trois séances d'essais libres sont au programme de ce Grand Prix à Silverstone :

Essais libres 1 : vendredi 1er juillet 2022 de 14h à 15h (heure française)

Essais libres 2 : vendredi 1er juillet 2022 de 17h à 18h (heure française)

Essais libres 3 : samedi 2 juillet 2022 de 13h à 14h (heure française)

Quels sont les horaires des qualifications du GP de Grande-Bretagne 2022 ?

Si l'édition 2021 avait vu la première course sprint, le format est traditionnel cette année avec une séance de qualifications le samedi servant à composer la grille de départ pour la course du dimanche. Q1 (avec les 20 pilotes), Q2 (avec les 15 meilleurs de la Q1) et Q3 (avec les 10 meilleurs de la Q2) seront de la partie. La séance de qualifications aura lieu ce samedi 2 juillet 2022 de 16 heures à 17 heures, heure française.

Quels sont les horaires de la course du GP de Grande Bretagne 2022 ? A quelle heure aura lieu le départ ?

Le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone est prévu à 16 heures, heure française ce dimanche 2 juillet. Les pilotes s'élanceront pour 52 tours soit une distance de 306,198 kilomètres. Le record du tour date de 2020 et est l'apanage de Max Verstappen (Red Bull) en 1'27"097.

Sur quelle chaîne est diffusée le GP de Grande-Bretagne 2022 ? Le programme TV

Ce nouveau Grand Prix sera diffusé sur les antennes du groupe Canal ++, diffuseur de l'ensemble du championnat du monde de F1.

Le Programme TV du GP de Grande-Bretagne 2022 :

Vendredi 16 juillet 2021 : essais libres 1 à partir de 13h40 et essais libres 2 à partir de 16h40 sur Canal + Sport

essais libres 1 à partir de 13h40 et essais libres 2 à partir de 16h40 sur Canal + Sport Samedi 17 juillet 2021 : essais libres 3 à partir de 12h40 (Canal + Sport), qualifications à partir de 15h40 (Canal + Sport).

essais libres 3 à partir de 12h40 (Canal + Sport), qualifications à partir de 15h40 (Canal + Sport). Dimanche 18 juillet 2021 : "La Grille" à 14h55 (Canal +), Grand Prix de Grande-Bretagne à partir de 15h55 (Canal +).

Peut-on regarder le GP de Grande-Bretagne de F1 en streaming sur le web ?

Il est possible de suivre ce GP de Grande-Bretagne F1 grâce aux différentes offres de streaming disponibles. Canal + permet par exemple à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming en ligne. Il est possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses de F1 en direct avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés y retrouveront des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont également disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous y étiez ! L'abonnement annuel à ce service coûte 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

les courses annexes (F2, F3...) en direct

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

les chronométrages et live timing en direct

Quel est le circuit du GP de Grande-Bretagne de F1 ?

Le Grand Prix de Grande-Bretagne F1 se déroule sur le mythique circuit de Silverstone, situé dans la commune du même nom. Le circuit de Silverstone a été le premier au monde a accueillir une course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde de F1, le 13 mai 1950. Long de 5,891 kilomètres, son tracé intègre 18 virages et a été remanié au fil des années, la ligne droite des stands ayant notamment changé d'emplacement en 2011. Les infrastructures du circuit peuvent accueillir plus de 150 000 personnes. Alors que l'avenir du GP de Grande-Bretagne à Silverstone était incertain depuis 2017, une annonce des propriétaires du circuit a eu lieu à quelques jours du départ de l'édition 2019 du Grand Prix. Le GP de Grande-Bretagne sera ainsi maintenu à Silverstone au moins jusqu'en 2024.