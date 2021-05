"Formule E Monaco : horaire, chaîne TV... Le programme complet"

FORMULE E MONACO - Les Formule E ont rendez-vous dans les rues de Monaco ce week-end pour un nouvel e-prix très attendu. Voici le programme complet pour ne rien manquer de la course.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 16h23] La Formule E a rendez-vous à Monaco pour un e-prix toujours très prisé des pilotes qui rêvent de s'imposer dans les rues de la Principauté. Ce 4e e-Prix de Monaco de l'histoire aura en plus une saveur unique. Tout d'abord car, contrairement aux précédentes manches à Rome et Valence, une seule course aura lieu ce week-end, samedi 8 mai mais, surtout, les 24 pilotes emprunteront pour la première fois l'intégralité du circuit utilisé chaque année en Formule 1.

Jusque-là, la Formule E empruntait un tracé raccourci, avec une bifurcation dès la sortie du virage de Sante Devote pour retrouver le circuit de F1 au niveau de la chicane du port à la sortie du célèbre tunnel. Cette année, pour la première fois, les Formule E emprunteront bien la montée vers Massenet, le Casino puis la très lente épingle du Grand Hôtel, ex-Loews. Surtout, ils verront bien le tunnel sur la portion la plus rapide du circuit. Seule modification par rapport aux F1, les emplacements des vibreurs à Sante Devote et à la chicane du port seront différents et verront donc un petit changement au niveau des trajectoires à emprunter. Qui sortira vainqueur des pièges redoutables de la piste de Monaco ? Les Mercedes arrivent en force avec Nyck de Vries (57 points) suivi de son coéquipier Stoffel Vandoorne (48 points) au classement du championnat du monde. Sam Bird (Jaguar) est 3e avec 43 points.

L'e-Prix de Monaco, la course de Formule E dans les rues de Monte-Carlo, se déroulera ce samedi 8 mai 2021. Le programme est d'ores et déjà connu, voici les horaires à retenir pour ne rien manquer de ce rendez-vous du championnat de Formule E :

8h00-8h45 : Essais 1.

10h15-10h45 : Essais 2.

12h-13h : Qualifications puis Super Pole.

16h-17h : E-Prix de Monaco de Formule E. Durée de la course : 45 minutes + 1 tour.

Tout est à suivre ce samedi 8 mai ! Comme durant l'intégralité de ce championnat 2021, Eurosport proposera le suivi de ce jour de course avec la diffusion des essais puis de l'e-prix en direct sur le player Eurosport. L'e-Prix sera également à suivre en direct sur l'antenne d'Eurosport 2 à partir de 15h30 ce samedi 8 mai.

Si vous recherchez une diffusion gratuite, rendez-vous sur L'Equipe. Le site internet du journal proposera une diffusion en direct des qualifications puis de la course. L'e-Prix sera également retransmis en direct sur La Chaîne L'Equipe, accessible gratuitement via la TNT (chaîne 21). La prise d'antenne est prévue à 15h30 soit 30 minutes avant le départ.

On retrouvera 24 pilotes, répartis dans 12 équipes, au départ de cet e-Prix de Monaco 2021. Voici la liste complète des engagés :